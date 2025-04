Milei viaja a EE.UU. para buscar un premio, una foto con Trump y acercarse más al FMI

Javier Milei emprenderá este miércoles a las 23 su octava visita a los Estados Unidos desde que es Presidente, el doble de sus incursiones a las provincias del territorio nacional. Se trata de una visita fugaz, mientras intenta cerrar el acuerdo con el FMI y recibe el apoyo del Banco Mundial y otros organismos multilaterales, espera una nueva foto con Donald Trump y recibe malas noticias en el frente judicial por las derivaciones del caso $Libra

El mandatario argentino viaja a Palm Beach, Florida, para recibir en la residencia de Donald Trump, Mar-A-Lago, el premio Make America Clean Again (MACA), que alude al eslogan con el que el magnate republicano regresó al poder. El mandatario argentino participará de la denominada «Gala de los Patriotas Americanos», organizada por la organización «We Fund the Blue».

Según los organizadores, el jefe de Estado será distinguido por el «prestigioso premio en reconocimiento a su dedicación inquebrantable a la libertad, la economía de libre mercado y los valores conservadores». Será la segunda vez de Milei en Mar-A-Lago después de su participación en la Convención Política de Acción Conservadora (CPAC) a fines de noviembre, donde se encontró con Trump

En el Gobierno no descartan un nuevo encuentro informal con Trump, que sirva como una señal a los mercados. La suba de aranceles de EE.UU. impactaba de manera negativa en las exportaciones y acciones de empresas argentinas y tiene en vilo al mundo, pero cerca de Milei ya se advirtió que no tienen previsto abogar por los intereses de los productores de acero y aluminio, como Aluar y Techint. En la Rosada festejaron durante el transcurso de la tarde que Trump impusiera aranceles recíprocos de solo el 10 por ciento para la Argentina, mucho menores que los que afectan a China, México y Canadá. «Antes de la gala existe la posibilidad del encuentro con Trump», confirmaron muy cerca del jefe de Estado. «Prevemos un encuentro en Mar-a-Lago, la casa del presidente”, explicitó el canciller Gerardo Werthein.

El Presidente viajará acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, a bordo del avión ARG-01. Emprendería su regreso a la Argentina el jueves por la noche y, según el plan de vuelo, aterrizaría a las 9 am del viernes en Buenos Aires.

La ausencia del mandatario tendrá incidencia en la política local. Victoria Villarruel lo reemplazará en el ejercicio de la Presidencia y no podrá presidir la sesión del Senado en la que la oposición se dispone a hundir los pliegos de Manuel García Mansilla y Ariel Lijo para la Corte y que la Casa Rosada pugnaba por postergar

Tras encabezar este miércoles el acto por Malvinas, el Presidente, su hermana y el equipo económico mantuvieron una reunión con el titular del Grupo Banco Mundial, Ajay Banga, en lo que fue interpretado como un paso previo a un desembolso del organismo de crédito que se sumaría al del FMI y al del BID y la ex CAF.

No todo lo que le aguarda en los Estados Unidos son buenas noticias para el Presidente. El escándalo por $Libra, el token que difundió el Presidente el 14 de febrero y cuyo valor se desplomó a las pocas horas también se juega en la Justicia norteamericana.

Como informó Hugo Alconada Mon en La Nación este miércoles, el ex fiscal federal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos Timothy Treanor prepara una denuncia penal y un reclamo de resarcimiento para los inversores perjudicados ante la Corte Federal de Nueva York. La inminente demanda se suma a la que ya presentó el 17 de marzo pasado el estudio Burwick Law en representación de un presunto grupo de damnificados.

En el Gobierno dejan correr la voz de otro viaje del Presidente para las próximas semanas, esta vez invitado formalmente por Trump. El martes el canciller Gerardo Werthein se reunió con el secretario de Estado, Marco Rubio, aunque no dio precisiones sobre el carácter de ese encuentro y del tipo de reunión.

Milei todavía no pisó el Salón Oval, pero fue uno de los pocos mandatarios invitados a la asunción de Trump y recibido durante 20 minutos por el magnate en la CPAC el 22 de febrero, en Washington. El Presidente podría perder un aliado de peso en Washington, si el dueño de Tesla Elon Musk deja su cargo en el polémico departamento estatal de eficiencia DOGE. El mandatario argentino le había llevado una motosierra con la inscripción “Las fuerzas del cielo”, durante su encuentro en el foro conservador celebrado en Washington.