Milei visitó un kibutz atacado por Hamas y dijo que la masacre «no puede quedar impune»

En el tercer día de su viaje, el Presidente se reunió con familiares de personas secuestradas por la organización islamista, en el ataque de 7 de octubre, y dijo que el mundo no puede ser indiferente ni «repetir el mismo error».

El presidente Javier Milei concurrió este jueves, durante la tercera jornada de su visita a Israel, al kibutz Nir Oz, donde el movimiento islamista palestino Hamas provocó una masacre el pasado 7 de octubre, y reiteró que ese ataque fue perpetrado por una «nueva versión del nazismo», por lo que llamó a «tomar muy en serio lo que están haciendo los terroristas y combatirlo».

Acompañado por el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, el mandatario argentino visitó la comuna agrícola de la que fueron secuestrados 70 habitantes -30 de los cuales siguen cautivos- y reiteró su condena al accionar de Hamas.

«Verdaderamente esto no puede quedar impune. Hay que tomar muy en serio lo que están haciendo los terroristas y combatirlo. No se puede ser indiferente porque esta es una nueva versión del nazismo y esto no puede permitirse», dijo Milei.

Agregó que «esta visita sacude hasta el alma porque todas esas imágenes que han recorrido el mundo nos han llenado de espanto».

Continuando la comparación con el Holocausto, el Presidente dijo que el «nazismo hizo lo que hizo porque el mundo libre permaneció indiferente» y reclamó: «No podemos ser indiferentes, no podemos repetir el error».

Herzog, que ya se había reunido con Milei durante la primera jornada de la gira del mandatario argentino, dedicó una extensa publicación en sus redes sociales en la que le agradece por «mostrar solidaridad con el Estado de Israel y el pueblo israelí en este momento difícil», así como el acompañamiento al «derecho y deber de legítima defensa» ante el accionar de Hamas.

«Gracias por estar conmigo hoy aquí en el Kibutz Nir Oz, que fue atacado y gravemente herido en la bárbara y sádica masacre de Hamas el 7 de octubre. El mundo debe entender y ver aquí los terribles crímenes de Hamas y seguir actuando para devolver a todos los cautivos secuestrados en Gaza», añadió.

Herzog dijo que «desde la misma oscuridad subterránea» se reconstruirá y se hará florecer de nuevo «Nir Oz y todo el Negev occidental».

En ese poblado Milei y Herzog escucharon a las víctimas del ataque, muchas de las cuales son argentinas-israelíes, y les brindaron su apoyo.

Particularmente, mantuvieron un encuentro con Ofelia Roitman, quien estuvo secuestrada por Hamas; los padres de la familia Cunio, también con integrantes cautivos del grupo islamista, y estuvieron en la casa de la familia Horn, cuyos hijos, Yair e Eitan, siguen capturados en la Franja de Gaza.

También estuvieron en la vivienda que habitaba la familia Bibas, conformada por los pequeños Kfir y Ariel Bibas junto a su mamá Shiri y su papá Yarden, quienes siguen secuestrados.

La canciller Diana Mondino, por su parte, afirmó que lo sucedido el 7 de octubre de 2023 fue «un crimen contra la humanidad».

La titular del Palacio San Martín afirmó que «ha sido estremecedora» la recorrida del lugar que se encuentra a casi 2 kilómetros de la Franja de Gaza.

«La situación es verdaderamente desesperante porque no solamente es la tragedia, sino la incertidumbre que se suma a la tragedia», señaló la diplomática en referencia a los secuestros

En una entrevista publicada por la Agencia Judía de Noticias (AJN), Mondino reiteró que «que el respeto a la vida es algo que no se puede abandonar en ningún momento» y afirmó que lo sucedido en Israel «es un crimen contra la humanidad».

Consultada por el 30º aniversario del atentado contra la AMIA -que se cumplirá el 18 de julio- y su relación con el escenario actual, la canciller destacó «la importancia que tiene la Justicia, sobre todo la Justicia independiente».

«La Justicia, en todo país, y en el nuestro, por supuesto, tiene que ser independiente, tiene que ser ágil y tiene que contar con los elementos para poder tomar esas decisiones. Lamentablemente en muchos países del mundo la Justicia trabaja con un solo ojo, eso también tiene que cambiar», apuntó.

En el ataque del 7 de octubre, en el kibutz Nir Oz fueron secuestrados 18 argentinos por Hamas y aún siguen desaparecidos una docena.

En la actualidad el kibutz no se encuentra habitable, ya que las casas fueron incendiadas y destrozadas.

Más temprano, al iniciar su actividad, Milei mantuvo un encuentro espiritual con el rabino Osher Vai para recibir su bendición.

Luego el jefe de Estado conoció la Iglesia del Santo Sepulcro, emplazada en la Ciudad Vieja de Jerusalén, acompañado por su hermana y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Rumbo a Italia

Según se informó oficialmente, el viernes por la mañana el jefe de Estado y su reducida comitiva partirán hacia Italia, lugar en el que se desarrollará la segunda parte de la gira y que incluye una reunión con el papa Francisco y la primera ministra de ese país, Giorgia Meloni.