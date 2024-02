Milei volvió a criticar a gobernadores y afirmó que «fluirá» un acuerdo con el PRO

En declaraciones desde Roma, el Presidente denunció que un dirigente de la UCR le ofreció «votar la ley a cambio de cargos”, en referencia a las negociaciones en el Congreso. Además ratificó al ministro Francos y ponderó el diálogo que mantiene con el expresidente Macri.

El presidente Javier Milei volvió a arremeter desde Roma contra los diputados y gobernadores opositores que no apoyaron la ley «Bases» en el Congreso, consideró que lo que pasó con la iniciativa fue «fabuloso» ya que dejó en «evidencia quiénes quieren el cambio y quiénes quieren seguir robando con la política» y anticipó una profundización en su acuerdo de gobierno con el PRO y su líder, Mauricio Macri.

En una entrevista que brindó ayer, sábado por la mañana a radio Mitre desde Roma, a donde llegó para participar este domingo de la canonización de Mama Antula y mantener el lunes una audiencia con el papa Francisco, Milei se refirió a lo que dejó la vuelta a comisión de la llamada ley ómnibus y volvió a expresar su enojo hacia los dirigentes opositores que no apoyaron la iniciativa.

«Dejé en evidencia que son unos delincuentes, generamos un ordenamiento ideológico, quiénes están a favor de la libertad y quiénes en el curro de la política. La gente pudo ver con claridad quiénes son los delincuentes y quiénes quieren sacar el país adelante», expresó el Presidente.

Y abundó: “Son la mugre de la política. Lo que paso es muy interesante, dejó en evidencia quiénes son los estafadores, están en política para hacer negocios, eso fue positivo, dejar en evidencia los que engañan y estafan a la gente, como principio de revelación es fabuloso”.

Incluso denunció que «un dirigente de la UCR» le ofreció «votar la ley a cambio de cargos”, en referencia a las negociaciones que se dieron en la Cámara de Diputados por la ley «Bases», que volvió a comisión luego de que no pudiera ser tratada en el recinto el lunes pasado.

En sus críticas, Milei volvió a cuestionar a los gobernadores provinciales -cuyos legisladores no apoyaron la ley-, les pidió que «dejen de gastar en recitales” y cuestionó en particular a los mandatarios de Córdoba, Martín Llaryora, y de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

“Tocás los fideicomisos y saltan como leche hervida. ¿Saben la cantidad de gente que muerde de ahí y vive como magnate? Es maravilloso lo que pasó porque los dejó en evidencia. Tienen los dedos sucios, quedó mucha gente con los dedos sucios”, dijo el mandatario.

En particular sobre Llaryora dijo: «El gobernador de Córdoba llorando por 20 mil millones de pesos y paga en pauta 27 mil millones. Bueno, que deje de arreglar con los medios para que hablen bien de él. Lo mismo al gobernador de Santa Fe”, en referencia a Pullaro.

«Yo digo que pueden dejar de gastar en pauta oficial, y dejar de hacer recitales y esas cosas. Acá hay que hacer el ajuste bajando el gasto pero no les gusta si lo tienen que hacer ellos», afirmó en referencia a los mandatarios provinciales.