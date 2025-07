Milei vs gobernadores: crecen las transferencias automáticas, pero vuelve a caer la coparticipación

Mientras los envíos automáticos crecieron 6,5% en junio gracias a leyes especiales y compensaciones, la coparticipación volvió a caer por segundo mes consecutivo. Las provincias acusan al Gobierno de usar discrecionalidad fiscal y alertan por el deterioro sostenido de los fondos reales.

En un contexto de puja distributiva de las provincias con el gobierno nacional, una medición determinó un crecimiento en las transferencias automáticas a las provincias, mientras que paralelamente advirtieron que la coparticipación vuelve a caer una vez más.

Según la consultora Politikón Chaco, las transferencias automáticas en junio de este año crecieron un 6,5%, apoyada en leyes especiales y compensaciones.

Las transferencias automáticas de recursos nacionales a provincias y CABA totalizaron $ 5,43 billones presentando una suba en términos reales1 del 6,5% respecto a igual mes del 2024; sin embargo, contra el mes previo mostraron una contracción del 4,3% real.

Según indicaron desde la consultora política, los envíos por Coparticipación Federal de Impuestos alcanzaron los $ 4.387.974 millones (81% del total) y exhiben una variación real negativa en 5,2% interanual, segundo mes consecutivo a la baja.

«Dicho descenso se explica por las mermas en el impuesto a las Ganancias (-19,8% real i.a), de los Impuestos Internos (-4,5%) y de Otros Coparticipados (-38,4%)», remarcaron desde Politikón.

Asimismo, el IVA presentó una suba del 6,8% real i.a, que no logró compensar las bajas de los otros conceptos mencionados.

Por su parte, el conjunto de Leyes y Regímenes Especiales totalizaron envíos por $ 850.537 millones (16% del total) y mostraron una expansión real del 123,6% interanual: hacia dentro de estos, se destacan las subas en el impuesto a los Bienes Personales (160,4%), IVA de la Seguridad Social (6,9%), impuesto a los Combustibles Líquidos (36,5%), Régimen de Energía Eléctrica (63,4%) y Monotributo (202,9%).

Finalmente, los recursos por Compensación del Consenso Fiscal – CCF totalizaron $ 190.104 millones (4% del total) mostrando una suba del 117,8% real interanual.

Pese a crecer contra junio de 2024, los envíos por transferencias automáticas de este junio 2025 son el segundo peor junio desde, por lo menos 2017: los fondos caen 18,5% contra ese mes de 2023, -19,7% vs. 2022, -8,1% contra 2021, -2,0% vs. 2020, -13,1% contra 2019, -18,2% respecto a 2018 y -4,3% en relación con 2017.

Qué provincias

recibieron más dinero

Si bien las 23 provincias exhibieron subas reales de los envíos automáticos de recursos de origen nacional durante el mes de análisis, en todos los casos traccionada por el desempeño de los recursos por leyes especiales y compensaciones, ya que la coparticipación cayó en todas.

En este contexto, la provincia de Buenos Aires presentó el alza más fuerte con 10,6%; en el extremo opuesto, CABA fue el único distrito con bajas (-5,1%) debido a que no impacta allí las subas de leyes especiales y compensaciones (no las recibe). Finalmente, como resultado del acumulado del primer semestre del 2025, arrojó trasnferencias automáticas por $ 28,53 billones y una expansión del 3,5% interanual en términos reales.

Sin embargo, se verifica que aún se ubican por debajo de los primeros semestres de 2023 (-9,2%), del 2022 (-10,7%), del 2021 (-3,1%), de 2019 (-6,7%) y de 2018 (-8,6%), al tiempo que solo crecen contra el primer semestre 2020 (8,1%) y 2017 (5,7%).