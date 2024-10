Milei vs. Tapia: «En la AFA parecen Venezuela con Maduro»

El presidente Javier Milei apuntó contra el mandatario de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio «Chiqui» Tapia, y aseguró que «en la AFA parecen Venezuela con Nicolás Maduro, que adelantó la Navidad».

Luego de la reelección del presidente de la AFA, Milei señaló que dicho acto no se debería haber llevado a cabo: «La Inspección General de Justicia (IGJ) ordenó que era inválido el adelantamiento de las elecciones que propuso el señor Tapia.Parecen Venezuela con Maduro, que adelantó la Navidad. Bueno, acá adelantaron las elecciones de manera irregular. Por lo tanto, esta causa va a seguir en la Justicia». Insistió con la llegada de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), al subrayar: «Debería haber una apertura mental por parte de las personas. Nadie está obligado a cambiar de modelo societario. Pero si alguien lo quisiera hacer, tienen que darle la posibilidad».Con respecto a esta cuestión, se preguntó: «¿Cuál es el problema? ¿Por qué les molesta que la gente pueda elegir? ¿Por qué vos no podés elegir la forma en la cual te vas a asociar con otros? ¿Por qué si decidís un formato societario la AFA te va a estar persiguiendo porque no es el formato que favorece a las cosas irregulares que tiene la AFA? Cosas que además las vamos a investigar. Vamos a ver, quizá tienen situaciones irregulares. Eso lo hará el órgano que tiene que revisar este tipo de cuestiones».

Por último, destacó que la batalla por el fútbol argentino «es una de las más importantes para dar. Primero, porque la Argentina es el semillero del mundo. Los mejores jugadores de fútbol del mundo salen de acá. Nosotros podríamos tener una liga local de muchísima mejor calidad si no fuera por los manejos turbios que tiene la AFA».

La semana pasada, Tapia fue reelecto como presidente de la AFA en la Asamblea General Ordinaria, aunque el titular de la IGJ, Daniel Vítolo, aseguró que la convocatoria fue «totalmente inválida».