Milei vuelve a la Rural: dudas por anuncios para el sector y cruce con Villarruel y Jorge Macri

Javier Milei hablará este sábado antes del mediodía en la inauguración de la 137 Exposición de la Sociedad Rural Argentina, en el predio ferial de Palermo. Lo acompañará todo su gabinete. Las medidas sectoriales y los posibles anuncios del Presidente para el campo se mezclan con la política. Ya fueron participados la vicepresidenta Victoria Villarruel, acusada de «traidora» por el jefe de Estado, y el jefe de Gobierno, ninguneado por el Gobierno. El mandatario les negó a ambos el saludo en el tedeum del 25 de mayo.

Solo habrá dos oradores: el Presidente y el titular de la SRA, Nicolás Pino. El ruralista recibió este jueves a Luis Caputo. “El campo es una prioridad para este Gobierno”, había dicho el ministro de Economía.

Caputo, que almorzó con la Mesa de Enlace, evitó dar precisiones sobre las medidas que anunciará el Ejecutivo en el predio ferial y que podrían redundar en una baja de retenciones para varios productos, como la carne vacuna y el maíz, pero no para la soja, el más preciado, cuyos impuestos de exportación volvieron a subir por recomendación del FMI.

Se especula con la posibilidad de que Milei pueda anunciar en la Rural un bono al campo por la mitad de las retenciones, que volvió a subir tras anunciar la baja -parcial- el año pasado en el mismo picadero. Esa decisión, que impulsa la SRA, divide a los ruralistas.

El ministro de Economía y el Presidente reaccionaron ante la tapa de Clarín de este viernes que sugería con una foto que el reclamo de los ruralistas representa un dolor de cabeza para el ministro.

«Ayer La Rural fue una verdadera fiesta! No pudo haber salido mejor, todo!! Gracias al campo por semejante agasajo!! La tapa de Clarín ???????», sentenció Caputo a través de un posteo en su cuenta de la red social X, cuya publicación fue compartida por el presidente Javier Milei bajo la leyenda «NOLSALP», que significa «No odiamos lo suficiente a los periodistas».

Minutos más tarde, el jefe de Estado realizó un segundo posteo en el que respaldó las críticas del titular del Palacio de Hacienda y sumó una serie de insultos y acusaciones contra este medio. “Aquí está la basura inmunda del gran operador argentino Clarín. Para variar mintiendo. Naturalmente seguirán operando porque les duele la falta de pauta y sobres. Y como si esto fuera poco, no se van a quedar con TELEFÓNICA. ¿Están extorsionando? FIN”, escribió el jefe de Estado, que desde hace meses fijó en lo más alto de su perfil de X una publicación contra este medio, al que define como “la gran estafa argentina”.

El vocero Manuel Adorni también le dedicó un fragmento del stream oficial Fake, 7, 8 que conduce todos los viernes. “Estén atentos a los anuncios del Presidente”, dijo.

Pino deslizó críticas por la falta de inversión en infraestructura el jueves de la semana pasada en el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) que integra con el G-6 y la UOCRA. “Estamos caros (…) Si no hay inversión en infraestructura es una utopía pedir una mejora en producción y en condiciones generales”, dijo el ruralista, que se plegó al reclamo de varios gobernadores. Por mucho menos, economistas son apuntados por el Presidente como «econochantas» y «mandriles».

Difícilmente sea el caso de Pino, que concentra su producción privada en la carne vacuna y tejió una excelente relación personal con el Gobierno, que intentó sentarlo en el Consejo de Mayo, en representación de los empresarios, lugar que finalmente dejó para Martín Rappalini de la UIA.

LPO sugirió esta semana que Milei podría ofrecer al titular de la SRA el ministerio de la Producción, una versión que relativizaron en la Casa Rosada. Al vocero de la entidad anfitriona, Carlos Curci, sí le habrían ofrecido un cargo como interventor de RTA, los medios públicos.

Desde las entidades ruralistas más pequeñas hay malestar por la política del Ejecutivo para el sector. El atraso cambiario tampoco los beneficia. De los anuncios del Presidente dependerán los aplausos del auditorio. «Puede haber más silencios y menos aplausos en el acto de Mileil», pronosticó la titular de la Sociedad Rural de Rosario, Soledad Aramendi, en declaraciones a Radio Con Vos.

La inauguración de la exposición podría servir de escenario para un reencuentro entre Milei y Villarruel cuatro días después de que el Presidente la calificara como “una bruta traidora” y de que Adorni dijera que no pertenece al “proyecto” ni al Gobierno.

La vice prefirió no visitar la Rural como tenía previsto para no irritar más a la Rosada después de que su agenda personal la llevara a Catamarca y Santiago del Estero, días después de la sesión en el Senado, en el que el oficialismo perdió por goleada, y después deslizar críticas en redes sociales contra el Presidente y su hermana para defenderse de los ataques de la Rosada.

Ya recibió la invitación por parte de los organizadores, aunque en su entorno no confirman su presencia. Si asiste, no se sentará al lado de Milei, igual que en 2024, cuando se saludaron pero Presidencia no distribuyó fotos del mandatario y de la primera en la línea de sucesión.

La secretaría general de Presidencia supervisó las ubicaciones en el palco de honor. Si no hay más cambios, a la izquierda del Presidente (a los ojos del espectador, será a la derecha) se ubicarán «Toto» Caputo y su esposa. A la derecha de Milei, en cambio, se ubicarían Pino y Jorge Macri intercalados por sus respectivas esposas; Villarruel y el presidente provisional del Senado Bartolomé Abdala. En los croquis de Ceremonial y Protocolo, la vice pasó de un extremo al otro, pero siempre la ubicaron lo más lejos posible del Presidente.

El jefe de Gobierno, que el año pasado compartió mates con Milei, ya confirmó su presencia aunque desconoce dónde le tocará sentarse. Macri ya empieza a digerir el rechazo de Karina Milei a una eventual alianza entre el PRO y LLA en la Ciudad en octubre y busca resucitar el viejo JxC.