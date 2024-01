Milei y Cameron dialogaron sobre comercio, el apoyo frente al FMI e inversiones

En el marco de su participación en el Foro Económico Global que se realiza en la ciudad suiza, el Presidente mantuvo una reunión con el canciller británico a la que calificó como «excelente». El mandatario aseguró que «no avanzaron en profundidad» sobre la causa Malvinas, pero aseguró que «lo fijaron como un punto en una agenda».

El presidente Javier Milei se reunió con canciller británico, David Cameron, en el marco de su visita a Davos, para participar del Foro Económico Global, que reúne en esa ciudad suiza a jefes de Estado y empresarios de las finanzas.

«El Presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con el Secretario de Estado para las Relaciones Internacionales del Reino Unido, David Cameron, en Davos. También participó de la reunión la Canciller argentina, Diana Mondino», publicó la cuenta en la plataforma X (antes Twitter) de la «Oficina del Presidente», por la cual se difunden habitualmente las actividades del jefe de Estado argentino. La reunión con el ex primer ministro británico y actual canciller estaba programada y había sido anunciada el martes por el vocero presidencial Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.

El Presidente calificó de «excelente» la reunión y aseguró que hablaron de «profundizar los vínculos comerciales, el apoyo que darán frente al FMI y como promover las inversiones inglesas en Argentina».

«Fue una reunión excelente, muy cordial y hablamos de profundizar los vínculos comerciales, el apoyo que nos van a dar en el FMI y como promover las inversiones inglesas en Argentina», señaló Milei en un video publicado por el portal Infobae.

En esta línea, el Presidente respondió que «no avanzaron en profundidad» sobre la causa Malvinas, pero aseguró que «lo fijaron como un punto en una agenda».

«No avanzamos en profundidad, si lo fijamos como un punto en una agenda dónde nuestra canciller Diana Mondino y el secretario de Relaciones Exteriores David Cameron avanzarán en buscar una solución al tema», aseguró el mandatario según confirmaron también fuentes oficiales.

Por último, el jefe de Estado afirmó que durante el encuentro con el ex primer ministro británico «no se mencionó» la posibilidad de realizar una visita a Reino Unido.

A su turno, el responsable de la diplomacia británica afirmó que «hay mucho que el Reino Unido y Argentina pueden conseguir trabajando juntos. Hay mucho que el Reino Unido y la Argentina pueden conseguir trabajando juntos. Me encontré con el presidente Javier Milei para discutir la construcción de una cooperación comercial y en el combate de amenazas globales», afirmó Cameron en un mensaje publicado su cuenta de la red social X (antes Twitter).

Finalmente, el canciller británico afirmó que le «deseo suerte (a Milei) en su intento de traer a la Argentina de vuelta hacia el crecimiento económico».

GRABOIS CALIFICÓ DE

«VOCACIÓN DE COLONIA»

El dirigente social Juan Grabois expresó este miércoles que la reunión que mantuvo el Presidente con el canciller británico, David Cameron, representa «vocación de colonia» por ser «un funcionario inferior» y recordó que «la última vez que un argentino admirador de Margaret Thatcher se reunió con los británicos» fue durante la firma del «infame» pacto Foradori-Duncan, suscripto en 2016 durante el Gobierno de Mauricio Macri.

«La última vez que un argentino admirador de Margaret Thatcher se reunió con los británicos para conversar sobre Malvinas, el ‘nuestro’ cerró borracho un acuerdo perjudicial para el país. Lo contó Alan Duncan, viceminiestro de Relaciones Exteriores del Reino Unido. El borracho era Carlos Foradori, Secretario de Relaciones Exteriores de Macri, que increíblemente sigue cobrando de la Cancillería», dijo Grabois en su cuenta de la red social X.

El referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) planteó que «no hay motosierra para los amigos de la corona» y deseó que «en esta nueva etapa de anglofilia libertaria no se repita el infame pacto Foradori-Duncan anulado por el gobierno anterior». El pacto diplomático al que aludió Grabois fue anulado por el Gobierno de Alberto Fernández en marzo de 2023.

En esa oportunidad, la gestión del expresidente sostuvo que el acuerdo firmado en 2016 «implicaba la posibilidad de que los británicos ocupantes ilegales puedan hacer vuelos desde otros países sin respetar la decisión tradicional de la Argentina de ofrecer vuelos con escalas en nuestro territorio, hechos además por nuestra línea de bandera».

Este fue uno de los puntos por los que esa gestión consideró al pacto diplomático como «lesivo» para los intereses nacionales y decidió ponerle fin en marzo de 2023.