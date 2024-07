Milei y Lacalle Pou se reunieron: el trasfondo de la bilateral y los antecedentes negativos

El mandatario uruguayo le pidió una audiencia bilateral a su homólogo argentino y se vieron a solas cerca de una hora. La agenda y los antecedentes de un vínculo que comenzó flaqueado y que busca reorientarse.

“Acá deberíamos estar todos los presidentes”, asestó el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, durante su discurso en la Cumbre del Mercosur celebrada días atrás, la cual estuvo signada por la ausencia del libertario Javier Milei. El líder libertario eligió viajar ese fin de semana previo al foro de líderes a Brasil para participar de una cumbre de ultraderecha acompañado por el expresidente Jair Bolsonaro.

En esa oportunidad, Lacalle Pou destacó que “hubo un cambio de visión en Argentina” en sus relaciones bilaterales, pero recalcó que “no sólo importa el mensaje” sino que “es muy importante el mensajero”. No se trató de la única ocasión en la que el mandatario oriental tensionó levemente con su homólogo argentino.

Con ese trasfondo, Lacalle Pou y Milei se reunieron durante una hora esta tarde en Casa Rosada. La audiencia bilateral fue solicitada por el uruguayo, quien indicó que buscaba hacer concretar un encuentro a “agenda abierta”. “No viene por un tema en específico”, decían desde Montevideo a El Cronista en la previa. En cambio, se esperaba concretar un mano a mano que había sido negado meses atrás.

Aparece como antecedente la cena de la Fundación Libertad y Progreso, celebrada a finales de abril, en la que ambos fueron invitados a disertar. Lacalle Pou esperaba mantener un breve encuentro a solas con el libertario, quien finalmente arribó al Goldencenter para llegar al momento de su discurso y se marchó sin hablar más de unos pocos segundos con los invitados.

En el discurso que dio en aquel entonces, ya cuando se sabía que Milei no iba a recibir en privado a ninguno de los mandatarios y referentes políticos que estaban ahí presentes, Lacalle Pou esbozó un discurso con interpelaciones contrarias al discurso del libertario, ponderando el rol del Estado.

“Nosotros contamos con un elemento poderosísimo que es la cohesión social; sin eso no hay posibilidad de gozar de la libertad individual. Si el todo no está bien, es imposible ser libre en el mundo moderno”, describió, al referirse al modelo uruguayo, marcando que se caracterizaba por “un Estado fuerte, no grande”.

“Sin un Estado no todo podemos disfrutar de la libertad. El Estado te tiene que -como le decimos en Uruguay- ‘hacer piecito’; tenemos que tener un Estado fuerte para que el individuo pueda gozar del ejercicio de la libertad”, agregó en otro segmento.

La política exterior del Gobierno tuvo como marca distintiva la priorización de vínculos con países determinados como Estados Unidos e Israel, a los cuales caracteriza como símbolos de la ideología de Occidente. Al margen de esos países, Milei evalúa su relacionamiento en función del signo político de los mandatarios. A diferencia de Lula da Silva (Brasil) y Pedro Sánchez (España), Lacalle Pou es un mandatario al que el libertario dice respetar.

La reunión de este jueves fue una excusa para tratar de retomar un vínculo entre los dos países. Esto se buscó pese a las divergencias que tienen ambos mandatarios al respecto de la política exterior: Milei no es un entusiasta del multilateralismo y ha declarado en entrevistas que considera que la relación con los países -sean buenos o malos- no debieran influir en el comercio.

El presidente uruguayo llegó acompañado del embajador en Buenos Aires, Carlos Enciso, quien esperó afuera del despacho en donde se dio la bilateral con Milei. Lacalle Pou se retiró sólo junto a su comitiva a las 17.06, exactamente una hora después de haber arribado a la Casa de Gobierno. Ambas partes destacaron el buen clima de la conversación, aunque no dieron mayores detalles al respecto.

Después de eso, el Presidente participaría a las 19 horas en el cierre de una conferencia internacional sobre seguridad y antiterrorismo, organizada por el Congreso Judío Mundial y el Congreso Judío Latinoamericano, donde coincidirá Lacalle Pou, y el presidente de Paraguay, Santiago Peña; con quien, en ese marco, mantendrá una reunión a solas.

El encuentro internacional se realizará a las 18 en el Hotel Hilton del barrio porteño de Puerto Madero, con la participación también de Débora Lipsdtadt, enviada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y Katharina von Schnurbein, comisionada de combate contra el antisemitismo de la Unión Europea (UE). La cumbre, que reunirá a más de 300 líderes de diversos países, tiene el objetivo de “mostrar un inquebrantable compromiso con la lucha contra el terrorismo y el antisemitismo”.