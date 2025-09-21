Milei y Caputo explicarán la marcha del acuerdo y el uso de dólares del FMI

El presidente y el ministro se reunirán el lunes por la tarde con la número uno del organismo, del que la Argentina es hoy el principal deudor, con más de USD 60.000 millones.

En la agenda del presidente Javier Milei en Estados Unidos, donde mantendrá una reunión bilateral con Donald Trump y recibirá una distinción del Atlantic Council, un think tank norteamericano sobre temas estratégicos, el mandatario argentino se reunirá también con Kristalina Georgieva, la directora del Fondo Monetario Internacional, en lo que será el primer cara a cara luego del acuerdo firmado en abril con el organismo y, más importante aún, el primer intercambio directo en medio de las turbulencias económicas, financieras y cambiarias que se profundizaron tras la derrota electoral del oficialismo en las elecciones legislativas bonaerenses del 7 de septiembre.

El ministro de Economía Luis Caputo será parte de la delegación y seguramente deberá explicar las fuertes intervenciones del Banco Central en el mercado cambiario, que en las últimas tres jornadas sumaron USD 1.110 millones pero no lograron alejar al valor del dólar del techo de la banda cambiaria deslizante inaugurada con el acuerdo, el 14 de abril pasado.

Argentina negocia con Estados Unidos un préstamo de nada menos que USD 30.000 millones para pagar vencimientos y fortalecer las reservas internacionales, el Fondo sigue siendo un interlocutor clave en la discusión del programa económico y sus resultados.