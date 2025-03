Milenka, la hija de Marley, sorprendió un look al estilo Susana Giménez: la reacción de la diva

Milenka está sentada en el huevito a punto de comenzar un viaje en auto. Con un enterito blanco y por encima un pantalón animal print, haciendo juego con una vincha con orejas, las referencias fueron inmediatas ya que es el mismo estampado que durante décadas se convirtió en marca registrada de Susana Giménez. Tiene apenas unos meses de vida, pero ya deslumbra con un estilo que remite directamente a esa diva eterna, que sabe de glamour y excentricidades como ninguna otra en la televisión argentina.

La imagen es un guiño y también un homenaje. Marley, su padre, no lo disimula y conecta directamente con su amiga: “Milenka muy Susana”, escribió en sus redes mientras de fondo suena la melodía inconfundible de Hola, Susana, que abría los programas de la conductora en los años de gloria de la televisión abierta.

La escena es apenas un fragmento de una historia mucho más profunda. Una historia que mezcla ternura, lealtad y una amistad forjada en los momentos clave de la vida. Porque Susana Giménez no es solo la tía de Milenka; es, ante todo, el sostén afectivo que acompañó a Marley desde que decidió ser padre soltero. “Ella estuvo ahí desde el principio, sin dudarlo un segundo”, dijo el conductor en más de una ocasión, al referirse a aquellos días en que el sueño de la paternidad era apenas un plan.

La llegada de Mirko, su primer hijo, marcó un antes y un después en su vida. Y fue en ese momento crucial cuando Susana, la madrina, fiel a su estilo grandilocuente, le regaló un objeto que en su simpleza material cargaba con un peso simbólico: una cuna de hierro. No era una cuna cualquiera. Forjada en un diseño clásico, de líneas finas pero firmes, la pieza parecía salida de otro tiempo. Blanca, con detalles en dorado, y un leve brillo que resaltaba bajo la luz, se convirtió en el primer refugio de descanso de Mirko. Una promesa silenciosa de protección.

Años después, aquella cuna guardada con celo en un rincón de la casa resurgió como un talismán. La llegada de Milenka abrió un nuevo capítulo en la vida de Marley, y también en su vínculo con Susana. Con un gesto que combinaba nostalgia y alegría, el conductor redecoró la habitación que alguna vez fue de Mirko para convertirla en el primer hogar de su hija menor. Y en el centro de esa habitación volvió a estar la cuna de hierro, la misma que alguna vez ella le había regalado.

“El cuarto de Milenka, con la cuna hermosa de la tía Su, que le regaló a Mirko”, escribió emocionado Marley al compartir imágenes del espacio renovado. Se ve una habitación cálida, de tonos pasteles, con detalles delicados. En una esquina, un móvil de mariposas gira lentamente. Sobre una cómoda blanca, pequeños juguetes de madera y libros infantiles completan la escena. Pero es la cuna la que atrapa la mirada. Y detrás de ella, la figura de Susana, siempre presente, aunque no se la vea.

La relación entre ambos es algo más que amistad. Es familia. “Ella es parte de nuestra vida cotidiana”, dijo él en entrevistas. Y los hechos lo confirman. Susana Giménez sigue estando cerca, como estuvo en la gestación de Mirko y como está ahora con Milenka. La diva fue testigo y cómplice en cada paso: desde los primeros pañales hasta los cumpleaños, desde los viajes en familia hasta los días de juegos en la casa de Marley.

Hay algo de ceremonia íntima en este traspaso de objetos y afectos. La cuna es más que un mueble: es un símbolo de continuidad. El mismo espacio que albergó los primeros sueños de Mirko, hoy protege el descanso de Milenka. Y en ese gesto hay una declaración de principios. Marley eligió no dejar atrás el pasado, sino integrarlo en el presente.

En las últimas horas, la imagen de Milenka vestida al mejor estilo Susana Giménez, con su outfit de animal print y una sonrisa traviesa, terminó de cerrar el círculo. Como si el tiempo se hubiera detenido un instante, Susana, al compartir el video en sus redes, reafirmó el vínculo: la música de Hola, Susana sonaba de fondo, y el guiño era evidente para quienes saben leer entre líneas.

Y la cuna, esa pieza robusta y elegante, permanece en el centro de la escena. Como un testigo silencioso de una historia de amor incondicional. Una historia que recién empieza.