Milett Figueroa pasó la Navidad en Perú y sorprendió con un rotundo cambio de look

Desde su llegada a la Argentina en la segunda mitad del año, Milett Figueroa se integró de inmediato en la farándula local. La modelo peruana, toda una celebrity en su país, era desconocida para el público argentino, pero ni bien puso un pie en el programa de Marcelo Tinelli supo atraer los focos con su carisma y belleza. El romance con el conductor, de un comienzo tímido a mostrarse a la vista de todos, la puso definitivamente en el centro de la escena.

Por estos días, la pareja se encuentra distanciada pero solo de manera geográfica. Es que, tal como lo había anticipado en la pista junto a su novio, Milett viajó a su país para pasar las fiestas con su familia y desde allí dejó un mensaje para sus más de tres millones de seguidores. “Llegué hace dos días para pasar Navidad con mi familia, con mi mami, con mis primos, con mi tío Enrique, con mi hermana, con todos”, enumeró durante su saludo navideño.

Respecto a la intimidad de los festejos, destacó: “Estamos compartiendo un poquito, acabamos de cenar. La estamos pasando muy bien, espero que ustedes también, con la familia y con los amigos. Agradecer por toda la sabiduría, los aprendizajes y todo el amor que nos trajo este año, sobre todo la salud, que es importante. Les mando un beso gigante”, cerró la modelo, que llamó la atención por su rotundo cambio de look.

En las imágenes se ve a Milett con un estilo fresco y moderno que enmarca su rostro, con capas que añaden volumen y movimiento, especialmente visibles en los extremos. El estilo se complementa con un flequillo lateral ligero que se integra perfectamente al resto del cabello y fácilmente adaptable a cualquier tipo de ocasión. En su caso, para pasar las fiestas en familia, para lucirse en la pista del Bailando o para una salida de novios con Tinelli.

Vale recordar que el conductor y la modelo contemplaron la posibilidad de pasar las fiestas juntos. En una entrevista con Ángel de Brito en LAM, Milett destacó su amor por nuestro país -“A mí me encanta Argentina, no me quiero ir”- y sus ganas de quedarse aquí más allá del concurso de baile. Sin embargo, decidió regresar a su tierra para estar con su familia en este momento muy especial, ya que su tío está pasando un mal momento de salud.

“El hermano de mi mamá está bastante mal, por eso estoy regresando a Perú, sola. Me iré unos días. Estaré con familia y mi tío, quiero verlo, abrazarlo, estar con él, nada más”, expresó la modelo en el programa de América. “La familia es lo más importante para uno, de eso no nos podemos alejar”, añadió, un aspecto en el que coincide con Tinelli, para quien siempre la familia está por encima de todo.

En su última participación en el bailando previo al viaje, Milett se lució en la ronda de cumbia con bandas y junto al conductor se refirieron a esta distancia momentánea. “¡Pero cómo no le voy a dar muchos besos si ahora se va a Perú y la voy a extrañar!”, reveló Tinelli, ante la observación de Moria Casán. “Te voy a re extrañar”, dijo después mirándola cerca a los ojos. “Es que se va cinco días, nunca nos habíamos separado cinco días”, agregó, antes de que se volvieran a besar, improvisando una despedida al aire hasta el próximo reencuentro.