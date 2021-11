Mili Maciel: «La gente está esperanzada de que las cosas pueden cambiar para bien»

Compartir

Mili Maciel, candidata a concejal en Formosa por el sublema «Renovación» habló de cómo sigue la campaña y el ánimo de los vecinos de cara a los comicios del 14 de este mes. Además, valoró el rol de la mujer dentro de la política y lamentó que la Ley de Cupos no tenga un real cumplimiento.

«La gente está cansada, como así también esperanzada, siempre todos tenemos en el rincón de nuestro corazón una esperanza de que las cosas pueden cambiar y para mejor. Creo que la gente está cansada por todo lo que viene viviendo a lo largo de todos estos años de mucho autoritarismo, impunidad, maltrato por parte del gobierno de la provincia, también por la falta de oportunidades para los jóvenes ya que de seguir de esta manera no vemos futuro», comenzó diciendo Maciel.

Agregó que también notan una problemática económica que si bien es generalizada a nivel nacional «en el caso de Formosa que tiene uno de los sueldos más bajos se siente la carencia en los bolsillos, se siente la falta de servicios públicos porque cuando éstos son eficientes por lo general se logra que la vida de los vecinos sea un poco más barata».

Al hablar de lo que le puede aportar al Honorable Concejo Deliberante y a la Ciudad señaló que representará a los jóvenes y a las mujeres. «Creo que desde hace muchísimo tiempo venimos preparándonos, esperando el espacio real de la mujer», dijo y agregó que no es real que el cumplimiento de la Ley de Cupo y «la cumplen porque es un requisito legal osino no pueden participar de una elección, entonces encabeza la lista un hombre y en segundo lugar llevan a una compañera mujer, pero lo lamentable es que ella no va a tener la posibilidad de acceder al cargo».

«Basta con mirar la Cámara de Diputados, de Senadores, la Suprema Corte de Justicia, que en su mayoría están compuestos por hombres; también hay una desigualdad en cuanto a la percepción de los sueldos donde por ejemplo en el sector artístico las mujeres se quejan porque ganan menos, también sucede en el deporte donde los hombres son pagados con sumas exorbitantes y no sucede eso en el sector femenino», enumeró.

Expresó entonces que «incluso a las mujeres a veces nos cuesta desapegarnos porque es una desconstrucción de todo. Hay una candidata por parte del oficialismo que es permanentemente juzgada por su cambio físico, es decir, se está juzgando a una mujer por haber decidido cambiar, sentirse y verse diferente. No me parece bien que la juzguen por eso, creo que está genial que lo haya decidido así porque tenemos todo el derecho de vernos como queramos porque eso no significa nada en cuanto a la cualidad y calidad de persona».

Los jóvenes

Al referirse a los jóvenes insistió que: «sí tenemos ambiciones, sí queremos quedarnos en Formosa, queremos trabajos, tener sueldos dignos, no tener que cobrar limosnas por la labor que realizamos. Creo que ese es el cambio, la renovación que vemos en la calle, especialmente en los jóvenes y las mujeres que quieren un futuro mejor para sus hijos».

«Siempre una elección es una oportunidad para cambiar», cerró confiada la candidata de la oposición.

