«Mili» Maciel: «Tenemos toda la predisposición de darle a cada formoseño una mejor calidad de vida»

Compartir

Linkedin Print

Emilia “Mili” Maciel, candidata a concejal por “Juntos por Formosa Libre”, sublema “Renovación”, en diálogo con el Grupo de Medios TVO expresó su anhelo de ocupar una banca en el Honorable Concejo Deliberante capitalino para gestionar mejoras que lleguen a la vida de los vecinos. Aseguró que “toda la vida” se preparó para este momento y que la pandemia le dio “fuerzas” para involucrarse en política y buscar un futuro mejor.

“Desde el inicio de la campaña fue muy positiva la reacción de la gente, sobre el final hay mucha expectativa, mucho entusiasmo, estoy más que satisfecha. Siempre digo que no soy candidata producto de la campaña ni de dos semanas antes de las elecciones, venimos trabajando hace muchísimo tiempo, en lo personal hace más de 10 años dentro de lo que es un trabajo social politico, en esta recta final se ven los frutos del trabajo que vengo realizando”, comenzó diciendo.

“Conozco toda la provincia y eso me permitió la profesión, también tengo que reconocer que en este tramo final la gente de diferentes lugares se comunica y nos llama, nos da su buen ánimo, es increíble el cariño de la gente, se siente el ánimo positivo, eso quiere decir que la gente está rompiendo los mandatos sociales políticos o esta forma de la vieja política, esto que está establecido que así tiene que ser y nadie decide contradecirlo”, manifestó.

“Me gusta muchísimo lo que hago, lo disfruto, la gente que me conoce sabe que estas actividades son las que más me revitalizan así que siempre voy a seguir en los objetivos o planeamientos que me proponga, uno desea ganar, lograr el objetivo, hay todo un equipo detrás pero quizás las cosas no siempre salen como uno las desea y tenemos que aprender a sobrellevarla como un montón de cosas en mi vida que no han salido como las deseaba”, destacó.

“Siempre digo que no tenemos que asumir ningún compromiso que no podamos cumplir, por lo general pasadas las elecciones uno tiene que asumir un montón de compromisos que se pospuso para después, eso es algo que yo no hago y le pedí al equipo que tampoco lo haga porque sería una irresponsabilidad, siempre asumo responsabilidades que puedo resolver, esta campaña es solventada con recursos nuestros, no he recibido ningún tipo de beneficio de parte del partido de ningún tipo ni de la impresión de una boleta, nada, son recursos propios y eso hace que seamos más que cuidadosos porque es el equipo, es el recurso de cada uno de nosotros, es el trabajo de todos, hay que ser muy cuidadoso con las palabras y con el compromiso que se asume”, subrayó.

Reconoció que se animó a incursionar en política porque siente que este es su “momento” y aseguró que “tiene que ver con todo este trabajo previo, con el rol de la mujer, de los jóvenes, de los independientes especialmente en Formosa donde prácticamente venimos sobrellevando a la vida diaria y querer salir adelante es muy difícil siendo hoy formoseño, joven en el sentido de que los sueños son difíciles de realizar en esta tierra, no hay oportunidades para nosotros. Yo debo agradecer a la familia que tengo por la espalda y oportunidad que me han dado a nivel familiar y profesional pero debo reconocer que no todos tenemos esta oportunidad y debería ser para todos, no para algunos”, señaló.

Propuestas

Seguidamente, la candidata enumeró algunas de las propuestas que busca llevar adelante en caso de ingresar al HCD.

“Tenemos muchas propuestas que fuimos armando en el largo caminar, algunas tienen que ver con cuestiones que sentimos y otras que fueron surgiendo a medida que fuimos relacionándonos con la gente entre ellos el personal de cooperativas que nos planteó este trabajo que realizan de manera informal, donde les pagan poco, los maltratan, hay humillación constante, no le dan equipamientos, trabajan por migajas, hay un coordinador que les paga en cualquier rincón de la ciudad, no hay oficinas, un lugar donde hacer reclamos, no tienen cobertura social, laboral. Nosotros consideramos que ellos deben pasar a ser parte del escalafón municipal y cobrar como un empleado comunal con todas las protecciones como cualquier otro. El Concejo Deliberante tiene toda la facultad de lograrlo, incluso el intendente mismo de propia voluntad podría presentar un proyecto, llevarlo al HCD y ser aprobado”, explicó.

“El Concejo Deliberante debe velar por los intereses de los vecinos y es la Municipalidad la que tiene el personal que le presta un servicio al vecino, el municipio tiene personal y esos municipales no son empleados de un partido, son personal de la gente, del vecino, hace muchísimos años que no les permiten acceso a la carrera municipal, es decir, acceder a cargos por concurso, eso les va a permitir recategorizarlos, hay gente que está hace años en una misma categoría, tiene años de antigüedad y siempre está en la misma, las asignaciones familiares son bajísimas, el sueldo de un empleado municipal es muy bajo de la categoría que sea”, denunció Maciel.

Amplió que entre sus propuestas también están “mejorar la vida de los empleados de cooperativas, del empleado municipal, mejorar el servicio de transporte, hacer cumplir el pliego o traer más empresas que brinden un servicio eficiente, que el boleto estudiantil sea un poco más amplio, que sea juvenil”.

Aseguró que para cumplir esto “se deben usar recursos de la Municipalidad que claramente los tiene, no puede decir que no tiene recursos porque si en la campaña hay plata para ploteo, gazebos, aparatos musicales, es que tienen recursos y se deben utilizar para esto”.

“También estaría bueno que tengamos acceso a la rendición de cuentas claras de los recursos por parte del municipio, que dejemos de lado la ley de emergencia económica por siempre para poder utilizar los recursos públicos a gusto y placer del municipio, del ejecutivo municipal, que podamos acceder a los fondos de coparticipación, de lo que se gasta de lo que recauda el municipio a través de los impuestos municipales, hay barrios que pagan impuesto y no reciben los servicios”, lamentó.

En la misma línea manifestó que además “tenemos propuestas para el sector juvenil, el de mujeres, hay lugares donde funcionan muy bien las guarderías materno infantil a cargo del municipio, hay competencias coordinadas en conjunto municipio, nación y provincia de estos lugares que tienen como objetivo darles una mejor calidad de vida, acceder a la educación. Son guarderías para todo aquel estudiante que tenga a cargo un niño, no importa si es hermano, mamá, papá, puede ser incluso una persona que está criando un familiar. Las guarderías que yo propongo funcionan dentro de las instituciones educativas y en momentos en que las personas están cursando sus estudios en el lugar. Tenemos más propuestas en jóvenes, clases de apoyo, espacios de contención”, enumeró.

Para finalizar dijo que busca el voto de la gente, “porque represento la renovación de la clase política, los jóvenes que realmente queremos luchar por un futuro mejor para Formosa, que estamos luchando por Formosa, porque las mujeres tengamos un espacio en el cual nos permitan desarrollarnos, ser visibilizadas, respetadas por nuestra capacidad. Yo siento que aquel que ejerce la actividad independiente en Formosa es un patriota, siento que me preparé toda mi vida para esto, amo hacer esto, disfruto el contacto con la gente, trabajar para la gente, tengo un gran equipo de trabajo comprometido en cada barrio, tenemos toda la predisposición de darle a cada formoseño una mejor calidad de vida en lo que tiene que ver con la cotidianeidad y los jóvenes nos cansamos y decidimos involucrarnos porque es el momento, yo sentí que este era el momento de dar el paso, tenemos que seguir nuestro instinto, la pandemia nos dio la fuerza que nos faltaba para realmente involucrarnos y decirle al gobierno que nos merecemos una Formosa más inclusiva, más moderna, más sustentable y más empática para todos”.

Compartir

Linkedin Print