Militante de la UCR cuestionó la postura de Olivera frente a las marchas en la provincia

Julio Gines, militante de la Unión Cívica Radical, criticó lo manifestado por el concejal capitalino Fabián Olivera quien pidió al partido no atribuirse las concurridas marchas realizadas en Formosa en contra del Gobierno provincial y en la que participaron en la que participaron funcionarios opositores.

En este marco, el militante lamentó lo publicado y le respondió a Olivera a través de redes sociales, “me produjo un profundo dolor tus expresiones sobre la actitud de movilización de los jóvenes formoseños y el acompañamiento que respetuosamente hicimos muchos dirigentes de la oposición”.

“Dolor, sorpresa, hasta cierta pena, pero sobre todo una profunda desilusión. Pensé que entendías el significado de ser radical”, manifestó Gines.

“Cuántos años en la militancia y cuatro períodos como concejal, y todavía seguís sin entender nada. Lo digo con profundo pesar”, aseveró.

Párrafo seguido aclaró que “el radicalismo es un movimiento nacional que viene desde el fondo de la historia Argentina, nació para “reparar las injusticias” tal cual lo decía su creador, y esa misión reparadora tiene su expresión más importante y se materializa acompañando los movimientos populares, aun cuando no seamos protagonistas principales o gestores de esos movimientos”.

“Algunas veces esas manifestaciones populares costaron vidas y profundas heridas que tardaron años en cerrar, tal cual ocurrió en la Revolución del Parque”, recordó Gines.

“Nosotros, simples militantes entendimos perfectamente el concepto que debemos ponernos al frente de los reclamos sociales cuando la circunstancias lo exijan y cuando debemos acompañar y caminar al lado del pueblo y que muchas veces debemos bajar nuestras banderas, para que flamee en lo alto la celeste y blanca”, expresó.

A su vez le manifestó al concejal que “ojalá puedas comprender lo que nos está pasando como sociedad, como familia, como formoseños y si logras esa comprensión, te esperamos en la próxima marcha”.

“A veces, querer figurar en la prensa con declaraciones que afectan a los correligionarios, siendo presidente del Comité capital no hace otra cosa que demostrar tu poco conocimiento de la historia y sobre todo el desprecio hacia cientos de dirigentes que trabajaron para vos”, reprochó.

Indicó que “el mandato de concejal tiene que ser un compromiso de lucha permanente, no un salvavidas personal”.

“Cuando te ponen un micrófono enfrente y tenés desconocimiento de la historia, la mejor respuesta es el silencio y si no deberías decir que marchamos y que vamos a seguir marchando porque la República está por encima de cualquier bandera política”, señaló.

Por último dijo: “Vamos a seguir acompañando los reclamos de las personas a veces al frente y otras al lado, pero nunca vamos a dejar de hacerlo porque marchamos para constituir la unión nacional y para todos los hombres de bien”.

