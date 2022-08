Militantes peronistas se manifestaron en la plaza San Martín en apoyo a Cristina Fernández

Compartir

Un grupo de aproximadamente 30 militantes, se manifestó en la plaza San Martín en la jornada de ayer en apoyo a la Vicepresidenta Cristina Fernández, quien emitió su defensa desde su despacho en el Congreso Nacional en el juicio conocido como “Causa Vialidad”. “Pretenden descalificar y destruir al mayor movimiento nacional y popular de la Argentina”, expresó Jorge Nielsen, ex diputado provincial, al Grupo de Medios TVO.

El grupo de militantes se concentró a las 11 horas, horario en el que se esperaban las palabras de la Vicepresidente, y al igual que en muchos puntos del país demostraron su apoyo con el lema “Todos con Cristina”. “Estamos acá estamos apoyando no solo a la persona individual de la figura de Cristina Fernández sino lo que ella representa en términos políticos. Creo que cada persona tiene derecho de defensa en juicio y es lo que hoy se está violando desde la justicia, entonces es eso lo que estamos defendiendo”, señaló una de las militantes en el lugar.

Las palabras de la Vicepresidente tuvieron lugar luego de que le fuera rechazada el pedido de defensa tras conocerse el pedido de 12 años de prisión e inhabilitación a ejercer cargos públicos, por parte de los fiscales que llevan adelante la investigación por manejos fraudulentos en la obra pública en la provincia de Santa Cruz bajo los períodos presidenciales del kirchnerismo.

En este sentido, los militantes sostienen que se trata de una persecución política, un “ataque político, mediático y judicial que se ha hecho durante todo este tiempo hacia nuestra referente política”, indicaron desde la manifestación de ayer.

Participantes

De la muestra de apoyo participaron militantes y referentes políticos del peronismo local, aunque no fue una convocatoria orgánica ni de las grandes agrupaciones políticas formoseñas. Al respecto, el ex diputado Jorge Nielsen, consideró que “el horario por ahí no fue el más adecuado pero estábamos esperando que sea en el momento que Cristina Fernández empiece a emitir”.

“Ella pide que el juicio sea con todas las libertades y garantías que establece la Constitución para un imputado, en este caso por un delito en el que incluso ya ha sido sobreseído en alguna instancia, y que además ahora pretenden armar un recorte y pegue de diversas causas de las que ya ha sido sobreseída. Todo un armado de una ópera característica de la derecha y los medios concentrados que han venido fogoneando esto; lo único que pretenden es descalificar y destruir al mayor movimiento nacional y popular de la argentina”, agregó en ese sentido.

Por el momento, más allá de la muestra de apoyo de este grupo de militantes, ningún dirigente del seno peronista local, se ha expresado respecto de la situación judicial en la que se encuentra la Vicepresidente.

Más allá de eso, Nielsen refirió que “se han dado muestras suficientes como para que el peronismo de cualquier región o provincia del país se manifieste de manera unánime en defensa fundamentalmente de la democracia”. “Lamentablemente los que se decían republicanos lo único que vinieron es a destruir todas las instituciones”, finalizó.

