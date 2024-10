Militar retirado mató a un ladrón que intentó robarle en Morón: las cámaras de seguridad captaron todo

Un militar retirado mató a uno de los ladrones que intentó robarle cuando estaba estacionado con su coche en el partido de Morón. El suboficial principal (RE) del Ejército se defendió a los tiros desde el interior del auto e, incluso cuando los delincuentes estaban en fuga, se bajó y siguió disparando. Un video captó toda la secuencia.

El violento episodio ocurrió este sábado, pasados 18 minutos de las 20, en el cruce de las calles Toscano entre Rivera Indarte y Brasil, en la zona Oeste del conurbano bonaerense, según confirmaron las fuentes policiales a Infobae.

Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad instaladas en la zona. Justamente, en el video que ilustra esta nota, se logra observar el momento exacto en el que los delincuentes llegaron a bordo de un Chevrolet Meriva de color gris y estacionaron al lado del militar retirado de 68 años, que se encontraba en el interior de su camioneta de color blanco.

Los dos ladrones descendieron de su vehículo, se acercaron a la ventanilla de su víctima y le apuntaron para robarle. Al mismo tiempo, un tercer ladrón también bajó del coche en el que habían llegado, pero, en ese instante, el militar retirado respondió disparando desde adentro de su camioneta tres tiros que atravesaron los vidrios de la ventanilla: ahí fue que hirió a uno de los delincuentes.

Ante esto, los ladrones comenzaron su huida, pero uno no llegó a subirse al coche de sus cómplices, por lo que frenaron para alcanzarlo. Fue, en ese entonces, la víctima del asalto se bajó de su vehículo y volvió a disparar mientras los delincuentes se alejaban.

Poco después, el personal de la Policía de Bonaerense de Tres de Febrero informó que había ingresado un hombre con dos heridas de arma de fuego en el pecho al Hospital Carrillo, situado a poco menos de cuatro kilómetros de la escena del hecho.

Su estado era grave y, en un primer momento, no se logró identificarlo. Sin embargo, miembros de la GTO de Morón que arribaron a ese centro de salud constataron que se trataba de uno de los ladrones que había intentado robarle al militar retirado: pudieron identificarlo por las características físicas y la vestimenta que portaba y que habían sido detalladas por la víctima del robo.

Posteriormente, el ladrón herido falleció, mientras estaba siendo intervenido quirúrgicamente. Tenía 35 años.

La causa la investiga el fiscal Claudio Oviedo, de la UFI Nº5 de Morón, quien dispuso el secuestro del arma del militar retirado: una pistola Bersa Thunder ultra compac pro calibre 9 milímetros. Sin embargo, no tomó temperamento sobre la víctima del robo.

Antecedente

Hace una semana, ocurrió un caso similar en la localidad de Claypole, en el partido de Almirante Brown. Todo comenzó cuando un suboficial mayor retirado de la Policía Bonaerense fue sorprendido por dos delincuentes que intentaron robarle su moto y su arma. En consecuencia, la víctima del asalto respondió a los tiros y mató a uno de los ladrones.

El episodio sucedió el pasado 20 de octubre, ceca de las 9, en el cruce de las calles Catedral y Diagonal Los Tilos, donde el suboficial, que circulaba en una Yamaha YBR R3, fue interceptado por los dos delincuentes que se trasladaban a bordo de una moto Cg150 de color roja.

Según narró la víctima del robo, el ladrón, que viajaba en la parte trasera del vehículo, saltó y se abalanzó sobre él. Llevaba un elemento entre sus prendas de color plateado y, por este motivo, dedujo que se trataba de un arma.

Así, el policía retirado extrajo su pistola Taurus PT 111 N. Fue en ese momento cuando se produjo un forcejeo entre ambos. El sospechoso intentó quitarle el arma y como respuesta, recibió, al menos, un disparo en la zona del tórax que lo dejó tendido sobre el asfalto.