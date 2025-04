Millones de dólares en puja: el Gobierno apura al campo, que pide garantías para liquidar divisas

Con toda la expectativa puesta en los más de u$s 30.000 millones que promete el campo, una comitiva del Ministerio de Economía, enviada a Rosario, por su titular, Luis Caputo, dio detalles sobre las nuevas medidas económicas y de las expectativas frente al nuevo sistema cambiario ante los principales referentes de la agroindustria.

La comitiva oficial fue parte del tradicional remate del primer lote de soja de la campaña que organizó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), y tuvo en primera fila al titular de ARCA, Juan Pazo: el director del Banco Central, Federico Furiase, y los asesores Martín Vauthier y Felipe Núñez.

El encuentro reservado, sirvió para acercar expectativas luego de la tensión que generó entre los empresarios del campo, las declaraciones del presidente, Javier Milei, sobre la decisión de no continuar con la rebaja de retenciones, a partir del 30 de junio, lo que el sector interpreta como un «apure» para la comercialización.

La decisión del gobierno, a contramano de lo que esperaban quienes producen y exportan, se sumó a un nuevo tipo de cambio que al colocarse en torno a la franja inferior de $1000 por dólar, no resulta atractivo para impulsar la liquidación de divisas.

«Tenemos muy clara la importancia del sector productivo argentino. Por eso venimos a contar, de primera mano, cómo vemos las variables económicas y hacia dónde creemos que va el programa. Nuestra responsabilidad es dar previsibilidad, no discursos cerrados», afirmó Pazo.

«Lo que sigue es hablar de baja de impuestos, y lo primero que dijeron los funcionarios es derechos de exportación», aseguró Nicolás Pino, titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y ratificó que los funcionarios del Palacio de Hacienda le dan prioridad a los derechos de exportación, sin embargo, aclaró que «el tema son los tiempos».

Los asesores de Economía, llevaron alivio en relación a la reforma tributaria, al retomar el anuncio que realizó el ministro Caputo desde Estados Unidos, quien señaló que tras las elecciones de mitad de año, avanzará el capítulo fiscal que abarcará las retenciones al campo y el impuesto al cheque.

Los funcionarios enviados por el titular de Economía se mostraron sólidos en su objetivo: «aumentar el superávit fiscal y consolidar el orden macroeconómico»; frente a la necesidad de contar con los dólares del agro en la fase 3 del plan económico, y atentos a que durante la última semana, la presencia de camiones comenzó a traccionar en los puertos cerealeros, buscaron convencer sobre lo oportuno de no perder la ventana para comercializar que se cierra el 30 de junio.

Repunte en puerto

El miércoles pasado, se registró un récord de camiones en lo que va del año, con más de 6.200 unidades rumbo a los puertos del Gran Rosario. Aunque, la llegada de carga a los puertos no necesariamente representa más liquidación, a mediados de la semana pasada se registró un saltó desde u$s 159 millones el martes a u$s 241 millones el miércoles.

«Por ahora, la cosecha se acelera y el volumen de negocios aumenta», explicó Javier Preciado Patiño, de RIA Consultora y marcó que las ventas diarias de los agricultores aumentan en torno a 260 mil toneladas, incluidas más operaciones de fijación de precios.

Según explican los analistas, más que el precio, el impulso lo generó el clima que permitió cosechar tras las lluvias de las semanas previas. Por ahora, existe coincidencia en que el ritmo de la comercialización lo dará la necesidad de cubrir deuda, de los productores. Luego, del lado de las cerealeras, que acopian la mayor cantidad de producto y poseen mayor espalda financiera, la reacción es una incógnita.

La última proyección de la Bolsa de Comercio de Rosario, a partir de la producción potencial de 143 millones de toneladas, estimó que el ingreso de dólares por exportaciones de los principales complejos del agro puede ascender a u$s 35.500 millones.

El dato, representa una mejora en la marca de los últimos dos años, aunque entre 4.000 y 6.000 millones de dólares por detrás del valor exportado durante el boom de los precios agrícolas registrados en el punto más álgido de la Guerra Rusia-Ucrania.

«Esta es la tercera visita de funcionarios del equipo económico en pocos meses», destacó Miguel Simioni, presidente de la BCR. Además de valorar la decisión del gobierno nacional de levantar las restricciones cambiarias aseguró «si seguimos por este camino de orden macroeconómico, se pueda transformar la baja provisoria de las retenciones en definitiva, y seguir recorriendo el camino hasta su eliminación total, para no tener más un tributo que tanto daño le hizo a la competitividad del sector agroindustrial argentino».

Asuntos pendientes

Durante el tradicional remate del primer lote de soja que se realizó en Rosario, el viernes último, Maximiliano Pullaro, gobernador santafesino instó al Gobierno Nacional a invertir en infraestructura vial y elogió el esfuerzo del sector agropecuario.

«Las pymes de la provincia le aportan todos los días a la economía de la República Argentina», marcó Pullaro y se quejó de que «no vuelve nada» del 80% de las exportaciones que genera la provincia