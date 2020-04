Mimi Sosa emprende un nuevo desafío: educación financiera para atletas

Compartir

Es raro en plena pandemia estar afrontando nuevos desafíos, pero estoy contenta. Esta crisis sanitaria que nos afecta a todos, en la medida de que la salud nos acompañe, puede ser también una oportunidad para vos. De esa forma tomé siempre mi vida. Muchas veces me encontré en entrevistas donde mis orígenes fueron una sorpresa, ¿por qué? Para mí esa fue la raíz que me trajo hasta el lugar donde estoy hoy. Disputé un Juego Olímpico, recorrí algunas ligas del mundo incluyendo la SuperLiga de Brasil, una de las más potentes del mundo y, después de un parate para perfeccionar mis estudios en finanzas, decidí que volveré a jugar. Pero además, desde ahora, voy a acercar por este medio muchos conceptos que El Atleta Inteligente debería adquirir para sacar el máximo provecho económico de su carrera deportiva. Está en tus manos aprovechar este tiempo técnico obligatorio para empezar a administrar tu economía de una mejor manera.

Río 2016 me dejó varias enseñanzas. Una de ellas fue que podía lograr todo aquello que me propusiera. Por lo tanto, de un tiempo a esta parte, me considero emprendedora. ¿Me entreno? Sí. ¿Estudio? Sí. ¿Escribo? También. ¿Trabajo? Más vale, y no solo jugando al vóley. Hace un tiempo abrí una consultoría en organización financiera para deportistas. Descubrí a lo largo de mi carrera de que muchas compañeras y atletas de otras disciplinas perdían tiempo y dinero por no tener conocimientos básicos sobre la materia. A jugar nos enseñan desde que estamos en el colegio, ¿pero quién nos enseña a manejar ese sueldo que ganamos que tanto esfuerzo?

La Educación Financiera es muy importante, no solo para el deportista sino para toda la sociedad, y habitualmente forma parte de la currícula escolar, por lo que atrás vienen las consecuencias. Cuando sabemos cómo controlar y organizar nuestro dinero mediante herramientas que adquirimos con la educación, tenemos mas libertad para vivir nuestras vidas. Hablar de plata todavía es tabú en muchos lugares, inclusive en la familia, y eso limita nuestra prosperidad.

Sobran ejemplos de deportistas de élite que terminaron en la quiebra tras el retiro: Mike Tyson, Allen Iverson, Garrincha y hasta el propio Diego Armando Maradona tocaron fondo. La explicación es que nunca se prepararon para gerenciar todo lo que habían ganado durante sus carreras profesionales y prefirieron delegarlo en terceras personas que los llevaron a la ruina.

Mi misión es guiar a los deportistas a tener una vida financiera bien organizada y exitosa, ayudarlos a cambiar algunos comportamientos con el dinero y motivarlos a priorizar el desarrollo personal. Un día soñé un Juego Olímpico y lo jugué. Un día creí en el amor y hoy tengo una hermosa familia. Ahora quiero plantar la semilla de la Educación Financiera en los deportistas amateurs y profesionales para que aprendan a organizarse desde el comienzo desde sus carreras y no terminen en el 60% de atletas de alto nivel que terminan en quiebra dentro de los 5 años posteriores al retiro.

Por medio de esta columna espero poder ayudarlos. Si no sos atleta o si lo sos pero no te considerás amateur o profesional o si crees que esto va a ser para gente de “mucha plata”, STOP. Ese temor es el primero que nos espanta de este mundo financiero. Como emprendedora, les digo: yo no esperé a que mi carrera termine para pensar mi futuro y comenzar ese camino “del mañana”, me di cuenta que empezar pequeño también da resultados.