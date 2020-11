Mimi Sosa: “No fue difícil tomar la decisión de volver a competir”

Compartir

Emilce Sosa pasó el último año dedicándose pura y exclusivamente a su familia y sus proyectos personales. Nada de pensar en las responsabilidades y exigencias que requiere encarar una nueva competencia, sea en el país que sea. Sin embargo, volvió a picarle el bichito del deporte de sus amores. Por eso, la central de 33 años tomó la decisión de volver al ruedo en busca de esa adrenalina única que siente cuando vuela en busca de la pelota de vóley. Y lo hará con la camiseta de San Lorenzo, que dio la sorpresa en el mercado de pases con la mira puesta en la Liga Femenina 2021, que se pondrá en marcha en febrero próximo.

«Después de tomarme un año sabático para sacar mi proyecto de educación financiera para deportistas y sobre todo para descansar la cabeza después de nueve años seguidos en la Selección, empece a extrañar la adrenalina que me genera el vóley», le contó la flamante incorporación de Las Matadoras a Somos Vóley.

Desde fines de 2018, cuando se alejó de las canchas, Mimí utilizó su tiempo para estudiar y focalizarse en su proyecto de organización financiera apuntado a deportistas, además de escribir en el blog «O Atleta Inteligente» a través del que intenta educar y orientar a los deportistas sobre la importancia de conocer sus finanzas.

Si bien durante todos estos meses no tuvo que cumplir con horarios, turnos de entrenamientos ni rutinas, la ex jugadora de Las Panteras nunca dejó de entrenarse porque eso ya forma parte de su estilo de vida. «Siempre seguí entrenándome físicamente porque ya es un hábito para mí, así que no fue difícil tomar la decisión de volver a competir», aseguró.

Tiempo atrás, Mario Gallego, el entrenador de Las Matadoras, había hecho su parte cuando le abrió las puertas del equipo a Sosa. Por eso, tras volver a pisar suelo argentino, a la central le bastaron algunos llamados telefónicos para ponerse de acuerdo y comenzar esta nueva aventura en el equipo azulgrana.

«La propuesta de San Lorenzo se dio hace bastante. Mario me hizo saber de su interés por que sea parte del equipo en algún momento, cuando decida volver al país. Y lo tuve en cuenta apenas tomé la decisión, así que nos comunicamos y se dio», relató Emilse, que tuvo un gran pasado en Boca, Europa y la Liga de Brasil. Y añadió: «Para mi es algo hermoso jugar en Argentina. No me esperaba tanto cariño de la gente desde que se supo la noticia y fue una hermosa sorpresa».

La central se propone dos metas personales de cara a lo que viene: «Mi objetivo es poder aportarle mi experiencia al plantel de Las Matadoras y ponerme en ritmo para aprovechar los últimos años que me quedan para hacer este hermoso deporte».

Mimí Sosa empezó a disfrutar otra vez del vóley. Y en menos de tres meses, cuando se ponga en marcha una nueva Liga Femenina, el vóley disfrutará de verla nuevamente en una cancha.

