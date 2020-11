Mimí Sosa se pone la camiseta de las “Matadoras”

Compartir

Emilce Fabiana Sosa, conocida por todos y todas como Mimí, vuelve a las canchas para vestirse de azulgrana y reforzar el plantel de Las Matadoras.

Nacida en Formosa en 1987, se crió en una comunidad wichi acompañada de su madre y su padre, docentes de escuelas rurales. De chica practicó atletismo, jugó muchos años al fútbol hasta llegar a la primera de Belgrano de Córdoba, pero finalmente volcó su pasión deportiva al vóley.

A los 16 años inició su carrera y luego de pasar por varios equipos de Córdoba llegó a Boca Juniors. Allí jugó 4 años y luego emigró a Europa, más precisamente a Rumania, donde acumuló 3 años de experiencia. Luego, se desempeñó en varios equipos de la Superliga Brasilera.

Mimí Sosa es sinónimo de Las Panteras. Se convirtió en emblema de la albiceleste ya que visitió la camiseta de la Selección Argentina desde los 23 años hasta su retiro del equipo nacional en 2018. Durante 9 años disputó dos copas del mundo, un juego olímpico y otra gran cantidad de torneos incluyendo Panamericanos y Grand Prix.

En 2018, tras cinco años jugando en la Superliga Brasilera, decidió tomarse un año sábatico tras la disputa del Campeonato Mundial Femenino de Japón y avanzó con un proyecto de educación financiera para deportistas que aún mantiene. Pero el amor por la pelota puede más y actualmente regresa a las canchas para ponerse la camiseta más linda del mundo.

¿Cómo se dio su

llegada a San Lorenzo?

“Siempre tuve en cuenta el interés San Lorenzo porque me sume al club. Vi un algunos partidos acompañando a mi amiga Aylín Pereyra y charlamos con el DT. Mario Gallego sobre la posibilidad de incorporarme. San Lorenzo será mi nueva casa y voy a dar todo de mí. Vuelvo a jugar para divertirme y disfrutar del vóley, buscando alcanzar los objetivos que se planteen. Volver a jugar en Argentina me genera mucha alegría por el cariño que me brinda la gente y por como se vive el deporte en nuestro país”.

Carrera

-Argentina – Club Universitario de Córdoba

-Argentina – Atenas

-Argentina – Olimpico Freyre (2005–2006)

-Argentina – Instituto de Córdoba (2006–2007)

-Argentina – Boca Juniors (2007–2011)

-Rumania – CSM Bucuresti (2011–2012)

-Rumania – CS Stiinta Bacau (2012–2014)

-Brasil – Rio do Sul (2015–2016)

-Brasil – Esporte Clube Pinheiros (2016–2017)

-Brasil – São Caetano Esporte Clube (2017–2018)

-Brasil – Brasília Vôlei (2018)

-Argentina – San Lorenzo (2020)

