Mimi trató de “mosquita muerta” a Flor Vigna y lanzó sin filtro: “Va a explotar una bomba y van a haber muchos heridos”

En Intrusos la visita de Mimi Alvarado, la expanelista de Confrontados y pareja de Luciano El Tirri, llevó a que su lengua karateca dispare contra algunas famosas como Laurita Fernández, Jimena Barón y Flor Vigna.

La dominicana la trató de “mosquita muerta” a la exnovia de Nicolás Occhiato y jugó al misterio sobre un picantísimo rumor. “Hubo una que nunca me cerró y nunca me va a cerrar que es Flor Vigna. Un besito para ella y Rodrigo Lussich sabe muy bien por qué”, lanzó, tirándole la pelota al periodista, quien se desentendió y buscó que ella diga lo que tenga que decir.

“En algún momento va a explotar un bomba que va a correr sangre en Broadway y Lussich lo sabe. Ojalá que no explote porque van a haber muchos heridos”, siguió, mientras Adrián Pallares decidió cortarla. “Pasémoslo, pasémoslo”, frenó, tratando de cambiar de tema. “Le pedimos un nombre, hagámonos cargo”, lo cruzó Rodrigo Lussich, haciendo que Mimi se llame a silencio y termine diciendo que Flor Vigna “es acechante”.