Minetti: “El apoyo del Gobierno provincial a los productores siempre está”

El intendente de General Belgrano, Aldo Minetti, resaltó que ante la situación de sequía actual “el apoyo del Gobierno provincial a los productores siempre está”, marcando a su vez la importancia que tienen las obras hídricas que concretó la provincia en todo el territorio.

“Recuerdo que a esta altura, el año pasado, por las abundantes lluvias teníamos gente que para entrar a las colonias debían hacerlo con camiones y acoplados, había que acercarles mercadería y ayudar a llegar a los docentes a las escuelas, mientras que hoy estamos viviendo una seca”, dijo.

No obstante, resaltó que “en la localidad tenemos las obras de infraestructura hechas por el Gobierno provincial y El Porteño es el reservorio del pueblo, así que tenemos cubierto todo para un tiempo prudencial. No tenemos inconvenientes”.

“Donde sí hay algunos es en las colonias, a las que seguimos abasteciendo desde los reservorios, teniendo en cuenta que no sólo se trata de acarrear agua para el consumo humano, sino que a los pequeños productores tenemos que ayudarlos con sus animales”, puso de relieve el jefe comunal.

Recalcó que “es un trabajo arduo que estamos haciendo desde la Municipalidad y el Servicio Provincial de Agua Potable (SPAP), que con sus camiones nos ayudan”.

Consultado respecto de la producción, indicó que “la semana pasada se terminó de cosechar el algodón y este panorama seco les vino muy bien a los productores porque pudieron hacerlo sin problemas”, sumando que “hace unos días cayó un chaparrón, unos 20 milímetros, que vinieron muy bien para los que tienen cucurbitáceas”.

Hizo notar el intendente Minetti que de igual manera “la gente previó muchos casos y en otros se está readaptando y viendo las posibilidades de mantener su hacienda en el mejor estado que pueda”.

En este punto resaltó el permanente acompañamiento desde el Ministerio de la Producción y Ambiente, el Instituto PAIPPA y los CEDEVA, subrayando que “el apoyo del Gobierno provincial, de manera conjunta con el Municipio, siempre está acompañando a los productores”.

En tal sentido, el jefe comunal puso de resalto que “la gente hoy recién se da cuenta de la importancia que tienen las obras concretadas por el Gobierno provincial”.

“Hoy esa gente se está dando cuenta de lo importantes que son todas estas obras de El Porteño, la obra hidrovial de la ruta 28 y las demás”, concluyó.