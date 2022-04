Minibuses: «Llevamos más de 20 años en el rubro y esta es una de las crisis más duras», dijo Montoya

Compartir

Raúl Montoya, propietario de Minibuses RyM, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió a la situación por la que atraviesa el sector ante la crisis económica que implica una menor demanda de viajes hacia los diferentes destinos.

“Hay un poco de demanda, no como años anteriores pero sí estamos con un poco más de demanda que en estos días que pasaron que está floja la situación”, reconoció Montoya.

“La gente no viaja tanto, no le alcanza, viaja ya cuando tiene una suma necesidad de trasladarse, solo por eso lo hace”, expresó. “Por temas de salud o algo de extrema necesidad deciden viajar, la gente por ahí antes venía a comprar algo, pero ahora ya se manejan por teléfono, se utiliza mucho el tema de paquetería”, acotó.

En cuanto al faltante de gasoil, afirmó que por el momento consiguen sin problemas.

“Recorremos y conseguimos, tenemos que salir de Formosa con los tanques llenos, nosotros toda la vida cargamos en Palo Santo porque ahí nos queda a mitad de camino, es una parada obligatoria, hay días que ellos no tienen entonces nos vamos hasta Ibarreta, así nos estamos manejando. También entiendo que Palo Santo como Ibarreta nos dan prioridad porque toda la vida cargamos ahí”, señaló.

“No sé la situación de los particulares pero a nosotros nos cargan, acá en Formosa por ejemplo recorremos, no es que todos los surtidores tienen pero recorremos y cuando los chicos enganchan uno ya llenan el tanque, no hay problemas con eso, dentro de todo la estamos peleando, hasta ahora no nos quedamos por el tema de combustible”, comentó.

“Cuando la gente llama para reservar lo primero que nos pregunta es el tema del combustible y les explicamos que la estamos peleando”, contó.

En cuanto al precio de los pasajes, manifestó que “no tenemos regulado el precio de los pasajes pero sí estamos con un precio mínimo, nos adaptamos a la situación, si tenemos que cobrar lo que se debe cobrar un pasaje no viene nadie, para sobrevivir, para que trabajen los muchachos, cumplir con los proveedores, la estamos peleando, no sé hasta dónde pero así seguimos”, aseguró Montoya.

“Nosotros llevamos más de 20 años en el rubro y esta es una de las crisis que está golpeando más fuerte que nunca, ni en el 2001 nos fue así, esto es durísimo porque a la gente no le alcanza, la inflación le come el sueldo y antes por ejemplo los chicos que estudiaban en Formosa por Semana Santa se iban a sus ciudades pero ahora se quedan acá, se saludan por teléfono, antes viajaba todo el mundo”, recordó.

Para graficar los costos de lo que implica sostener el servicio, señaló que para una cubierta “necesitamos entre 10 a 15 días de trabajo, estamos agazapados, tirando hasta donde podamos hasta ver si cambia esto, si viene un plan económico que le dé un respiro a la gente y empiece a viajar”.

