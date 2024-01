Ministerio de Salud del Paraguay advirtió que el país está atravesando una «epidemia infantil» de dengue

La doctora Águeda Cabello, responsable de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, sostuvo que este año estamos atravesando una “epidemia infantil” de dengue.

Águeda Cabello, responsable de la Dirección General de Vigilancia de la Salud de la República del Paraguay, dijo a radio Monumental 1080 AM que los casos de dengue y Covid-19 “van más o menos empatados”.

Sobre la situación de la enfermedad transmitida por el mosquito Aedes aegypti, indicó que estamos atravesando por “una epidemia infantil”.

El 32% de los casos de dengue confirmados se dan en niños de entre 5 y 10 años, y el 40% tienen menos de 15 años.

Esto puede deberse a que los serotipos de dengue que circulan en el país, el DEN1 y el DEN2, ya afectaron a la mayoría de los adultos jóvenes, que son los que tienen mayor exposición al virus y son los niños los infectados por primera vez con estas cepas.

“A diferencia de otros años, tenemos una epidemia infantil”, aseveró.

Respecto a las cifras, informó que ya tienen 80.000 casos notificados desde el inicio de la epidemia.

Se hospitalizan alrededor de 2.700 y el 4% de estos pacientes entran a terapia. Hasta la fecha, registran 34 fallecimientos a causa de la enfermedad.

“Tenemos muchos casos, aunque no nos acercamos todavía a la mitad de lo que fue la epidemia 2019 y 2020”, recordó.

Sobre la vacuna contra el dengue, sostuvo que están en conversaciones con la farmacéutica japonesa Takeda y ellos en este momento no tienen planes de distribuir la vacuna a Dinavisa.