Ministerio de Seguridad desmiente que GN deje de controlar la frontera

A través de un comunicado oficial, desde el organismo del Estado indicaron: “En respuesta a las versiones difundidas por medios locales en la Provincia de Formosa, negamos categóricamente cualquier supuesto retiro de gendarmes de la frontera.

No solo desmentimos estas afirmaciones infundadas, sino que además hemos tomado medidas inmediatas para fortalecer los controles y mejorar las condiciones de trabajo del personal de Gendarmería en la zona.

Como parte de las medidas de fortalecimiento institucional y con el fin de propiciar condiciones adecuadas para Gendarmería Nacional, se están llevando adelante obras de refacción en los puestos de control Fermín Rolón y Corralito.

En la fotografía tomada en el día de hoy (por ayer), puede observarse el avance de obra, donde, entre otras mejoras, se instalará un scanner de detección de drogas.

Asimismo, confirmamos que el Escuadrón 16 Clorinda sigue en pleno funcionamiento, tal como lo ha hecho desde su creación en el año 1941.

Desde el Ministerio de Seguridad, encabezado por la ministra Patricia Bullrich, se mantiene inquebrantable el compromiso con la seguridad fronteriza y de todos los argentinos”.

Parte de prensa

de Formosa

Un medio local publicó este lunes 14 que unos 80 gendarmes que realizaban distintas tareas en Formosa abandonarían la provincia por decisión del Gobierno nacional, tras una reunión con la oposición local.

Consultado al respecto, el ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, Jorge Abel Gonzalez, comenzó indicando que supo de este “fuerte comentario” que planteaba que a estos tres puntos, Fermín Rolón, Clorinda y Corralito, los dejarían en “un rol absolutamente secundario y eventualmente realizarían algún tipo de control”.

“Ese fue el rumor que corrió y que era consecuencia de esa visita triste que realizó la secretaria de Seguridad de la Nación, la señora (Alejandra) Monteoliva, a nuestra provincia, acompañada por el director nacional de Gendarmería, comandante general Claudio Miguel Brilloni”, expuso.

Cuestionó aquí que “es la primera vez que viene un director nacional de Gendarmería y no saluda a la autoridad constitucional de la provincia”, el gobernador Gildo Insfrán, lo cual no “es una cuestión menor en este contexto”, entendió y enmarcó dentro “de ese posteo que realizó la señora (ministra de Seguridad de la Nación) Patricia Bullrich en sus redes sociales, en oportunidad de un episodio de seguridad vial en la Ruta Nacional 86”, cuando el conductor de un camión cisterna arremetió contra policías en un control, luego huyó y abandonó el rodado frente a un campo.

En ese momento, “la señora Bullrich no supo o no quiso manejar la responsabilidad institucional que le otorga la investidura que tiene de ministra de Seguridad de la Nación y jugó simplemente la carta de política partidaria”, hizo notar.

De manera que “de ser cierto, no me sorprendería para nada porque estaría enmarcado en esa toma de decisiones fundada simplemente en volubilidad de las emociones”.

En consecuencia, marcó que “dada la trascendencia que tomó la especie, alguna autoridad va a tener que salir a aclarar la cuestión, tanto del Ministerio de Seguridad de la Nación como de la Dirección Nacional de Gendarmería, porque los efectivos que están acá ejecutan las órdenes que reciben y no tienen autonomía para tomar este tipo de decisiones”.