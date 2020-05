Ministro Ibáñez: “Debemos mantener a las PyMES para que el día después de la pandemia estén de pie”

Compartir

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Oscar Ibáñez, destacó el rol que cumplen las PyMES en la economía del país, y de Formosa en particular, por lo cual consideró importantísima la ayuda que desde el Estado se les está brindando. “Debemos mantener de pie a las PyMES para que el día después de esta pandemia o cuando de a poco se vaya abriendo la economía, estén de pie y puedan trabajar”, afirmó.

El titular de la cartera económica provincial se refirió ayer durante la conferencia de prensa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, a los dos programas implementados por el Gobierno nacional y ejecutados en la provincia, que constituyen los pilares fundamentales de la política de asistencia ante esta situación de emergencia sanitaria a las Pymes y sus trabajadores y a los beneficios del IFE.

Describió que las Pymes, muchas veces denominadas MicroPymes que tienen menos de 25 empleados, constituyen según datos de la AFIP el 40 por ciento de empleo en la Argentina. Aquellas que tienen de 30 a 100 empleados, generan más del 20 por ciento por lo que junto a la primera categoría representan trabajo en un 60 por ciento. Entre 100 y 800 empleados, el 1,2 en el país, genera el 24 por ciento de empleo y las que tienen más de 800 empledos, el 0,1 por ciento, genera el 12,7 de empleo.

“Por eso, ayudar a estas PyMES que no facturaron porque tuvieron sus puertas cerradas o facturaron muy poco, y en segundo lugar asistir al empleo, a los trabajadores de esas empresas es importante y necesario. Debemos mantener de pie a las PyMES para que el día después de esta pandemia o cuando, de a poco, se vaya abriendo la economía estén de pie y puedan trabajar”, subrayó el funcionario provincial.

Asimismo, se refirió al Ingreso Familiar de Emergencia, al que describió como “otro gran pilar de la asistencia social de nuestro gobierno, el que a nivel nacional desembolsó más de 83.000 millones de pesos. En Formosa, tenemos 152.912 beneficiarios, alguno de los cuales todavía no terminaron de cobrar por lo que implica una inyección de 1.500 millones de pesos destinados a los hogares formoseños de los que menos tienen”.

Indicó que la ATP apuntan a las PyMES en este difícil momento económico con un fondo de 50.000 millones de pesos. En Formosa, percibieron esta ayuda que significa el 50 por ciento del salario del trabajador, 568 empresas con 4257 trabajadores hasta el día de la fecha.

También detalló otros beneficios como la Tarjeta Alimentar con un refuerzo de 4 mil pesos, por 7.600 millones de pesos en todo el país, con 32.486 beneficiarios en Formosa y una suma cercana a los 129 mil pesos.

En cuanto a la AUH, constituye un aporte de 12.000 millones de pesos, siendo en Formosa 47.676 beneficiarios.