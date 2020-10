Ministro Ibáñez: “Estamos poniendo en marcha todas las obras paralizadas por Macri en Formosa”

Compartir

El ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Ibáñez, destacó el anuncio que realizó ayer el gobernador Gildo Insfrán sobre el llamado a licitación para la construcción del viaducto sobreelevado en la intersección de las Avenidas Circunvalación Gendarmería Nacional y Presidente Néstor Kirchner.

El funcionario recordó que “el pasado mes de mayo, cuando nos visitara el Presidente de la Nación se firmó un paquete de obras que previamente ya había acordado con el gobernador Insfrán en Rosario cuando el doctor Alberto Fernández era candidato a la Presidencia”.

En ese momento, el primer mandatario formoseño solicitó “poner en marcha todas las obras que a Formosa le habían sido paralizadas bajo cualquier denominación por el Gobierno de Mauricio Macri”.

Dentro de las mismas se encuentra dicho puente sobreelevado, el cual había sido acordado con Vialidad Nacional, al igual que las colectoras de la Circunvalación. “Este viaducto fue sacado por la gestión macrista porque según se nos informó en ese entonces se trataba de una obra muy costosa. La neutralizaron, al igual que muchas obras más”, reprendió, mencionando también a la autovía de la ruta nacional 11 desde Lucio V. Mansilla hasta la Cruz del Norte, en el ingreso a la ciudad capital.

“Hoy, con el Gobierno de Alberto Fernández, estos tramos están en marcha y ahora podemos anunciar este llamado a licitación que ha hecho el gobernador Insfrán del puente sobreelevado sobre la Avenida Kirchner y Circunvalación”, resaltó el ministro Ibáñez, quien lamentó la pérdida de vidas humanas que ocasionó la suspensión de ese viaducto que “ahora será una realidad”.

Asimismo, el titular de la cartera económica provincial se refirió al lanzamiento que realizó el viernes el Gobierno Nacional en el Centro Cultural Kirchner (CCK) de Correo Compras, una tienda virtual estatal que conectará directamente a productores con consumidores de todo el país, ya que funciona como una vidriera virtual que, al no contar con intermediarios, aporta a una baja en los precios publicados.

“El objetivo de esta tienda virtual (https://www.correocompras.com.ar/) en estos tiempos de pandemia es generar mayor conectividad y federalización en el país”, significó, elogiando las palabras del ministro Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas, quien manifestó: “Estamos convencidos de que las pymes, las cooperativas y los productores son el gran corazón productivo de la Argentina”.

Del mismo modo, aludió a lo expuesto por el jefe de Gabinete del Gobierno Nacional, Santiago Cafiero, en el sentido que “cada argentino, nazca donde nazca, tendrá acceso a la misma calidad, cantidad y diversidad de bienes y servicios que necesita y en los precios adecuados”.

A su vez, puntualizó sobre el funcionamiento de esta nueva tienda virtual, precisando que “al ingresar a la página web mencionada se podrán encontrar diferentes rubros como alimentos, limpieza, cuidado personal y tecnología”, añadiendo que “se puede pagar con tarjetas de crédito y débito y los alimentos con la Tarjeta Alimentar”.

“Se adhiere también a los programas de Precios Cuidados, Ahora 12, Ahora 6 y Ahora 3 y cumple con los Precios Máximos”, agregó, detallando que “los costos de envío varían según la región, el tamaño del producto y la cantidad de vendedores a los que se realizan las compras”.

Dólar

En otro orden, el ministro Ibáñez fue consultado sobre el comportamiento del dólar en esta última semana. “Todos los argentinos sabemos que el dólar paralelo, blue o como le llamen tiene una influencia no tan grande en el movimiento del mercado de la moneda extranjera”, esclareció.

“Teniendo en cuenta que es un dólar no oficial que se vende en las cuevas financieras o lugares no habilitados como mesas raras de dinero, según nos dicen los economistas y los bancos, no son transacciones tan importantes en el volumen”, abundó.

Advirtió que no obstante ello, desde “medios que tienen algún interés en esto retransmiten (la noticia) intentando demostrar que el dólar tiene una escalada que es imparable, que la economía detona y que el Gobierno tambalea”.

“Posiblemente, (la finalidad) sea empujar al Gobierno Nacional a que produzca una devaluación. Es una de las alternativas”, deslizó el funcionario, mencionando también que “otra es que jueguen a la política y con esto provocar algún susto o alguna corrida cambiaria, que es cuando la gente se asusta, saca el dinero de los bancos”.

Explicó que “hoy hay muchos dólares depositados en la Argentina, en las cajas de ahorro y cuentas corrientes, por lo que provocar posiblemente una corrida de este tipo lo han sufrido varios Gobiernos”.

En relación a las medidas, puso de relieve que “el ministro de Economía de la Nación, el doctor Martín Guzmán, y su equipo están altamente calificados para hacer lo que sea conveniente y adoptar las acciones en ese calibre”.

De igual modo, sobre cómo incide el dólar blue en la economía, pormenorizó: “Una empresa que necesite importar por ejemplo una máquina de EEUU, Europa o China lo hace al dólar oficial”, marcando en la misma línea que “cualquier compra que se haga fuera del país o por cualquier pyme o profesional que necesite elementos importados se lo hace al tipo de cambio oficial”.

Por el contrario, hizo notar el ministro Ibáñez que “sí existen las especulaciones en determinados sectores que deben exportar para acorralar al Gobierno y que éste realice una devaluación, de tal forma que su ganancia, con los granos por ejemplo, sea dos o tres veces más de la que podría ser hoy”.

“Eso lo han hecho en muchas ocasiones, con lo cual (el dólar blue) es un termómetro que lo utilizan los medios hegemónicos día a día para provocar en el humor social de la gente una señal de alerta”, rechazó.

Tarifas

Consultado sobre las tarifas, el titular de Economía manifestó categórico que “el sentido común debe primar sobre esta cuestión”, señalando que “no se pueden mantener en el tiempo congeladas las variables de la economía, por ejemplo las de energía”.

“El tema está en que no sea una escalada desproporcionada con el resto de las variables de la economía como pueden ser los ingresos”, planteó.

En este punto, cuestionó que desde la oposición “hoy se rasgan las vestiduras sobre la probable suba de la energía eléctrica a partir de enero aquellos que aumentaron su costo un 3300%”, reprochando que “uno los escucha y están preocupadísimos porque vaya saber a cuánto se va a ir el precio”.

“El costo de las tarifas se mantuvo en un tiempo prudencial, pero vamos a tener que desandar ese camino”, enfatizó el doctor Ibáñez, a la vez que recalcó: “Veníamos con una economía mala y encima le agarró coronavirus”.

Por ello, requirió que “aquellos que provocaron que la economía sea un desastre tendrían que llamarse a un prudente silencio y ver si este nuevo Gobierno Nacional puede, dentro de la pandemia y pensando en la post pandemia, reactivar la economía”, concluyó, contundente.