Ministros de Desarrollo Social exigen a Capital Humano un cronograma de entrega de alimentos

Tras los hechos por los alimentos retenidos por el Ministerio de Capital Humano de la Nación, ministros de Desarrollo Social del país emitieron un comunicado pidiendo la convocatoria del Consejo Federal de Ministros de Desarrollo Social (Co.Fe.De.So) para elaborar un cronograma ágil de entrega de los alimentos próximos a vencer.

“Ante la grave situación de público conocimiento, los ministros y las ministras de Desarrollo Social de la República Argentina, solicitamos al Ministerio de Capital Humano que convoque al Consejo Federal de Ministros de Desarrollo Social (Co.Fe.De.So) para la elaboración de un ágil cronograma de entrega de los alimentos próximos a vencer, ya que el comunicado institucional del Gobierno Nacional no explica fehacientemente cómo se realizará dicha entrega por el Ejército Argentino a los comedores y merenderos de nuestras respectivas provincias”, empieza el escrito.

Los ministros que adhieren al documento son Andrés Larroque (Buenos Aires), Alfredo Menem (La Rioja), Gloria Giménez (Formosa), Diego Álvarez (La Pampa), Ángel Niccolai (Santiago del Estero), Fernando Meza (Misiones), Adriana Chapperon (Tierra del Fuego) y Marta Itatí Russo Arriola (Jujuy).

Además, en el comunicado le manifiestan a la ministra Sandra Pettovello que “los descensos de temperaturas registrados en las últimas semanas dentro del territorio nacional, nos indican que es necesario tener planificada la entrega de kits de invierno y para personas en situación de calle, familias expuestas a las bajas temperaturas, atendiendo de esta forma el tejido social de base y los sectores más vulnerables”.

Del mismo modo, instan a “restablecer el financiamiento para obras del Programa Plan Nacional de Primera Infancia, dirigido a la promoción del desarrollo integral de las infancias, el Programa Mi Pieza y el Programa Mi Baño, que contempla la realización de obras ampliación y mejora habitacionales, como también la construcción de nuevos espacios para mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes”.

Asimismo, solicitan que “puedan distribuirse las camionetas que fueran adquiridas por Desarrollo Social y que debían ser distribuidas a las provincias, en base a las definiciones del último Consejo Federal de Desarrollo Social”, remarcando que “hay compromisos que es necesario atender, independientemente de los Gobiernos de turno que gestionen el Estado”.

“Nos ponemos a disposición de colaborar y abrir un canal de conversación para tener un intercambio institucional más fluido, que sin dudas beneficiará a los argentinos y las argentinas más postergados, que necesitan de las políticas sociales activas y permanentes, ejecutadas por parte del Gobierno Nacional y de los Gobiernos provinciales”, expresan, por último.

Gran preocupación

Al respecto, la ministra de la Comunidad de Formosa, la licenciada Giménez, advirtió que “ante tanta necesidad, que se echen a perder alimentos o estén próximos a vencer nos parece que linda más con un delito que con la avaricia, la falta de empatía con la gente o la ausencia de responsabilidad que les cabe como responsables del área social”.

“Los ministros del área de Desarrollo Social, desde que asumió esta nueva gestión nacional, estamos muy preocupados porque no hemos tenido ni un solo encuentro, ya sea con el saliente secretario (de Niñez y Familia, el despedido Pablo de la Torre) y menos aún con la ministra Pettovello, que ni siquiera contestó los reiterados pedidos de reuniones”, enfatizó.

Explicó que “le solicitamos a la ministra de Capital Humano que se convoque al Consejo Federal de Ministros de Desarrollo Social de todo el país para que conozcamos cuáles son las estrategias, los programas y las políticas sociales que nos ofrecen y las que también podamos construir juntos desde cada realidad de cada provincia”.

Hizo notar que “cada provincia tiene sus particularidades” y a modo de ejemplo señaló que en el caso de Formosa “tenemos los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) que quedaron sin terminar o que no podemos poner en marcha” debido a la falta de gestión y articulación de la Nación.

Otra cuestión son los programas que “van acompañando a las provincias” ante la temporada invernal, como los kits de invierno para las personas en situación de calle, aclarando de todos modos que en Formosa “la realidad es diferente porque tenemos un Gobierno provincial presente” que se hace cargo de todo ello.

“En Formosa vivimos como un microclima con respecto a las otras provincias, porque sus realidades son diferentes –contrastó-. No hay un Modelo Formoseño como acá, que asiste, acompaña y se hace cargo de todo lo que fue dejando la Nación sin enviar los recursos”.

En resumen, acentuó Giménez que “todas estas cuestiones motivaron este petitorio en conjunto con los ministros y las ministras del área, quienes estamos constantemente comunicados y viendo de qué forma podemos sobrellevar la situación de cada provincia”.

Y reiteró que “nos ponemos a disposición de las autoridades nacionales, si nos llaman, para ver cuáles son las políticas que tienen pensadas y cómo las van a realizar. Que abran el canal de diálogo y nos convoque al Consejo del área”, culminó.