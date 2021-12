Ministros resaltan que la vacuna es «la mejor herramienta» para bajar circulación del coronavirus

Compartir

Autoridades de Salud nacionales y provinciales volvieron a llamar a la población a vacunarse contra el coronavirus al asegurar que es «la mejor herramienta» para «reducir al máximo posible» la circulación del virus, y detallaron las diversas estrategias en marcha para avanzar en la inmunización como presentación espontánea, aplicación en las escuelas para niños, centros de salud comunales y vacunatorios móviles en todo el país.

Con más de 64 millones de vacunas aplicadas, los Ministerios de Salud avanzan para cumplir la meta de completar esquemas con segundas dosis en diciembre y ampliar la aplicación de los refuerzos al personal de salud y adultos mayores.

En ese sentido, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, destacó hoy que «en Argentina, el 80% de las personas mayores de 18 años ya tiene su esquema completo».

«La situación actual lo vuelve a demostrar: la vacunación es la mejor herramienta para sostener lo que conseguimos», añadió en un mensaje por Twitter.

En la provincia de Buenos Aires, donde hoy comenzó la vacunación libre contra el coronavirus para mayores de 3 años, el gobernador Axel Kicillof advirtió que «el objetivo es que vacunarse sea una decisión, que cuando se tome, ocurra».

«Necesitamos que se vacunen las 16 millones de personas mayores de 3 años de la provincia, estamos en condiciones de hacerlo, tenemos la vacuna, necesitamos intensificar la concientización», señaló el mandatario.

Su ministro de Salud, Nicolás Kreplak, afirmó que «para reducir al máximo posible la circulación del virus hay que vacunar a los más pequeños. Por eso desde hoy la vacuna en primera dosis es libre y estamos yendo escuela por escuela a vacunar a las y los pibes».

Kreplak también aseguró ayer que «Argentina, está dentro del continente que está en mejores condiciones respecto a la pandemia a nivel mundial y Argentina especialmente se destaca y eso es producto de una extraordinaria campaña de vacunación que se ha dado en el país y en la provincia».

Kreplak precisó que «hay 14,2 millones de bonaerenses que se han vacunado y más de 11,5 millones que han completado el esquema, el 97% de la población mayores de 50 años aquellos que tienen más riesgo de enfermarse, se han vacunado y más del 82% han completado esa vacunación».

El funcionario detalló que «los contagios se han mantenido estables, con leves ascensos y descensos, durante las últimas cinco semanas, representando el 5% de los casos que tuvimos durante el pico de la segunda ola» y recordó que «llegamos a tener 12.008 casos de promedio semanal y tenemos ahora 527 casos».

Tras señalar que las autoridades sanitarias tomaron «medidas para que la nueva variante Ómicron no se disperse rápidamente en el país», remarcó que «las recomendaciones siguen siendo las mismas: cuidarnos y alcanzar a todos y todas con la vacunación».

En Bahía Blanca, la Región Sanitaria I reanudó las postas itinerantes en distintos puntos de la ciudad y el director asociado del área, Laureano Alimenti, dijo que así «vamos al barrio en búsqueda de los vecinos que necesiten completar su esquema de vacunación y aquellas personas que tienen su turno para la tercera dosis».

«Lo que venimos viendo es que todas aquellas personas que tengan alguna duda se acerquen», agregó Alimenti y sostuvo que «la combinación de vacunas nos prepara mejor porque son diferentes plataformas operando en nuestro sistema inmunológico».

Al respecto, comentó que «la combinación de Sputnik y Astrazeneca ha traído excelentes resultados no sólo aquí sino en distintas partes del mundo».

En Córdoba durante esta semana se completan esquemas de vacunación contra el coronavirus con segundas dosis a personas que respeten el intervalo mínimo desde la primera dosis; y continúa la vacunación con Cansino a personas mayores de 18 años que presenten mayores dificultades para el acceso a la vacunación.

También continúa la vacunación sin turno de primeras dosis a menores de 3 a 11 años con Sinopharm y a adolescentes de 12 y 17 años sin comorbilidades con Pfizer; y avanza la vacunación en instituciones educativas y salas cunas.

Avanza además la aplicación de la dosis de refuerzo para personal de salud, educación, integrantes de las fuerzas de seguridad, mayores de 70 años y personas con comorbilidad que hayan cumplido 6 meses o más luego de su segunda dosis.

En Santa Fe los esfuerzos de las autoridades se centraron en la inoculación de los niños que reciben sus dosis de Sinopharm y de los adolescentes que son inmunizados con Pfizer.

El secretario de Salud, Jorge Prieto, informó que «más de 400 mil niñas o niños de 3 a 11 años ya están vacunados» pese a lo cual insistió «a mamás, papás y pediatras para que se acerquen a la vacunación, que es realmente segura», y respecto del grupo de 12 a 17 años indicó que «de un universo de 300 mil personas, 254 mil ya se vacunaron».

En forma paralela, hoy continuaba la aplicación de terceras dosis de AstraZeneca con móviles sanitarios que recorren las 535 residencias geriátricas de la provincia, en un plan que prevé la vacunación de unas 20 mil personas entre internos y el personal que los asiste.

En Mendoza, la ministra de Salud, Ana María Nadal, dijo recientemente que «lo importante es hacer un llamamiento real a la población para que se vacune y hacia allí es donde tenemos que avanzar, hacia la decisión de vacunarse».

Tras recordar que «aún se está en situación de pandemia», Nadal apuntó que «la baja percepción del riesgo al tener 25 semanas de descenso hace que la gente no complete su esquema» por lo que advirtió que «sigue siendo clave la prevención y la detección».

La funcionaria recordó a radio Nihuil que se dispusieron «puestos de testeos espontáneos en las plazas y en los lugares de alto tránsito de personas» y «una estrategia de búsqueda de personas positivas y eso nos permite después hacer un buen control epidemiológico».

«Es importante completar el esquema porque ahí hay menos riesgo de enfermar gravemente frente las variantes que ya circulan y a posibles ingreso de nuevas variantes», señaló Nadal.

En Catamarca, la ministra de Salud, Claudia Palladino, señaló que «la vacunación es el mejor mecanismo para prevenir futuros brotes de Covid» y aseguró que en la provincia «tenemos vacunados al 80% de los niños de 3 a 11 años con primeras dosis, eso nos posiciona muy bien esperando cumplir el mes para que puedan recibir la segunda dosis»

En esta línea, manifestó que durante la última reunión del COFESA se decidió que «en el mes de diciembre queremos completar 2das dosis para aquellas personas que aún no pudieron hacerlo y comenzar rápidamente con los refuerzos» afirmó

El secretario de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Alejandro Severini, explicó que «la idea es continuar con un ritmo acelerado de la vacunación con el objetivo de vacunar a toda la población que deba ser vacunada».

«De la misma manera se está avanzando con la dosis de refuerzo en el personal de salud, estamos estableciendo distintas estrategias inclusive algunas en centros grandes donde directamente equipo específicos asisten a vacunar al personal», dijo Severini y adelantó que «finalizando este mes podemos estar cubriendo con la 3era dosis la población objetivo en el sector salud».

En el caso de Santiago del Estero, el subsecretario de Salud, César Monti, dijo a Télam que «es muy buena la adhesión en todos los grupos etarios», por lo que el objetivo es llegar a fin de año con «el 80% del total la población vacunada con las dos dosis».

