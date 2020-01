Miriam Lanzoni apuntó contra las mujeres que la agredieron durante su separación

Compartir

Linkedin Print

«Miriam Lanzoni se separó porque su novio le fue infiel. Terminaron a las patadas, porque a ella le llegó un video de su novio teniendo sexo con una mujer», disparó Ángel de Brito el 13 de enero, poniendo en la escena mediática la escandalosa separación de la actriz con Christian Halbinger, luego de tres años y medio de amor.

En ese marco, Mariana Brey y Yanina Latorre fueron dos de las mujeres famosas que pusieron en duda la ruptura, asegurando que Lanzoni estaba buscando prensa.

En pie de guerra con las panelistas, Miriam volvió a apostar al amor de Christian, luego de que él la sorprendiera con una serenata con mariachis, en su casa. Y habló del tema con la notera de LAM.

-¿Hay reconciliación?

-Estoy muy bien, en un proceso de sanación. Estamos muy bien, juntos y unidos.

-¿Te conmovió la sorpresa que te hizo?

-Lo que me conmovió fue la agresividad que hay de la gente y sobre todo de las mujeres. La palabra sororidad le queda grande a muchas mujeres.

-¿Lo decís por Yanina y Mariana Brey?

-No, no, lo digo por las mujeres en general.

-¿Qué les diría a los que especulan que hacés esto para entrar al Bailando?

-Lo que menos me interesa es entrar al Bailando. Hay que tener una mente muy perversa para pensar que alguien puede inventar algo así y jugar con su vida personal y sus sentimientos. Evidentemente hay mucha gente perversa. A mí no me da la cabeza para pensar así. Esto no me molesta, pero me sorprende. Me sorprende el juicio de valor que emite la gente. Hay gente que tiene una voz y un espacio en la televisión. Pero bueno, yo elijo otras cosas en mi vida… Yo a la noche apoyo la cabeza en la almohada y sé quién soy. Me quedo re tranquila.