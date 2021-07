Mirtha Legrand habló de su regreso a la televisión: “De salud estoy espléndida, pero voy a volver cuando me sienta segura”

Compartir

En diálogo con Teleshow, la conductora indicó por qué no quiere que se le pregunte sobre su retorno a la actividad laboral “cuando está apareciendo una nueva cepa”.

La última vez que la vimos en televisión fue en diciembre del 2020. Fue en una emisión especial por fin de año en un programa que compartió junto a su hija y su nieta. Había estado nueve veces en su casa protegiéndose de la pandemia del coronavirus que la había alejado de su actividad laboral en marzo de ese mismo año. El alivió llegó un año después: en marzo 2021, cuando recibió la primera dosis de la vacuna. La segunda, en tanto, se la aplicaron al mes siguiente, en abril.

Desde entonces, una pregunta se volvió recurrente: “¿Cuándo vuelve?”, escucha Mirtha Legrand cada vez que se habla de ella en los medios.

“Yo creo que mamá está lista para volver. Está recontra cuidada. No quiero que se termine el ciclo de Mirtha Legrand por la pandemia, sino por decisión de ella. Es mi anhelo porque sé que le va a dar una enorme felicidad”, respondió su hija, Marcela Tinayre, la semana pasada cuando fue consultada durante una entrevista en Los ángeles de la mañana. Y agregó: “Les aseguro que de aquí a fin de año, vuelve. Quiero que vuelva, todos quieren que vuelva… Juana, ni les digo: necesita que vuelva”.

En diálogo con Teleshow, Mirtha Legrand aseguró que analiza la posibilidad de regresar a la televisión “en la primavera”. ¿El objetivo? Dejar pasar el invierno. Y agregó: “No estén preguntándome cuándo vuelvo cuando está apareciendo una nueva cepa”.

“Voy a volver cuando me sienta segura”, enfatizó la conductora que en junio pasado celebró 53 años de su mítico programa. Y detalló que eso mismo arregló con las autoridades de El Trece y su productor ejecutivo, su nieto Nacho Viale. Mientras tanto, continúa en su casa esperando que mejore la situación sanitaria y que estén dadas las condiciones para que su regreso sea cuidado y se no ponga en riesgo su salud.

Por su parte, Mirtha se encargó de remarcar que su regreso a la televisión se está dilatando por la propia pandemia del coronavirus. “De salud estoy espléndida. ¡Muy bien!”, destacó la diva que si bien aun no tiene fecha para volver a la pantalla chica, cuando lo haga, será al frente de Almorzando con Mirtha Legrand. La noche de Mirtha, en tanto, seguirá con Juana Viale como conductora. Así lo habían acordado la diva en una reunión que mantuvo con Adrián Suar -gerente de programación de El Trece- , y sus nietos.

Por ese entonces -en septiembre del año pasado- La Chiqui explicó que analizaron dicha posibilidad porque ella expresó su cansancio acumulado al hacer los dos programas juntos con tan poca diferencia horaria. “Se me hacía muy pesado el final de La noche de Mirtha y el comienzo del Almorzando… Tenía poco descanso”.

