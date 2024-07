Mirtha Legrand se reconcilió con Julia Zenko después de 14 años distanciadas

A casi 14 años de su enfrentamiento, este sábado Mirtha Legrand y Julia Zenko dejaron su antiguo conflicto de lado y volvieron a amigarse. El tema, que había iniciado a raíz del programa de la diva, tuvo su resolución en el mismo lugar, en La noche de Mirtha (El Trece). Frente a una mesa con diversos invitados, como Luis Novaresio, María Eugenia Vidal y Enrique Sacco, la conductora y la artista afrontaron el problema.

Fiel a su estilo, en los primeros minutos de programa, la Chiqui abordó a la cantante y le pidió que le explique por qué no asistía a su programa hace años. Ante la incómoda pregunta, Zenko intentó responder con humor: “Socorro. Tengo tantas fotos de tus mesas, vine un montón de veces”.

Fue entonces cuando Legrand recordó el emotivo encuentro que ambas tuvieron en el Teatro Colón. Días atrás, en el marco de un evento, la artista había hecho emocionar a la conductora al interpretar una versión de “Con las alas del alma” y “Honrar la vida”. Durante el primer tema, Mirtha siguió la canción sentada en la comodidad de un sillón imperial. Pero en el segundo decidió levantarse y tomar a la artista de sus manos. “Lo que ocurrió ese día fue mágico. Sabemos, tantos años que no vine a tu mesa, no hace falta explicar nada. Y en ese momento cuando yo estaba cantando, y nos miramos”, comentó Zenko, al tiempo que Legrand reconoció que se emocionó hasta las lágrimas.

De igual manera, la cantante confesó qué sintió en aquel momento y mencionó la antigua pelea que habían tenido: “Yo también, vos me hacías así como diciendo ‘secate las lágrimas’. Algo pasó, y lo agradezco un montón. Dejando de lado cualquier otro tema, lo importante es la conexión amorosa que uno puede crear a través de la música con otra persona”.

Por su parte, la conductora se mostró agradecida con el gesto de la cantante y destacó su talento: “Te agradezco mucho, cantás que es una maravilla. Tenés una voz preciosa. No ha cambiado, pasan los años y seguís cantando maravillosamente”.

Aclarada la situación, la Chiqui le preguntó a la artista por su situación sentimental. Sin dar demasiadas pistas, Zenko respondió: “Sola no estoy. No estoy en pareja. Estoy conmigo misma, me miro, me amo, me cuido, disfruto de mí misma. A mi me gustaría, una o dos veces por semana, tener algún compañero que venga, me haga masajitos, que vayamos al cine. Pero más que eso no”.

Sin embargo, la Chiqui quiso saber más y disparó: “Tuviste dos parejas, ¿no?”. “Sí, tuve más de dos parejas. Tengo dos hijas, Laura tiene 40 años. Perdón hija pero tengo que decirlo. Cantante, actriz, compositora. Y Elis, que va a cumplir 35. Una está de novia, y la otra, por decisión propia, está soltera. Nos llevamos muy bien”, confesó la intérprete de “No quiero arrepentirme”.

El conflicto entre

Mirtha Legrand

y Julia Zenko

De esta manera, tras casi 14 años, la conductora y la artista aclararon su relación. Todo había comenzado a finales de 2010 cuando la Chiqui protagonizó un tenso cruce con Federico Luppi, quien la había tratado de ‘ignorante’. Ese conflicto provocó que, con el objetivo de respaldar al actor, Zenko rechazara la invitación de Mirtha para almorzar en su programa.

Así las cosas, Legrand no ocultó su tristeza por la situación, aunque en aquel momento afirmó: “Me duele este enfrentamiento. No sé si les dan letra, no sé de dónde nace esto. Yo no soy de izquierda, pero ojo, tampoco soy de derecha. Soy de centro y adoro la democracia”. A partir de este conflicto, la cantante no volvió al programa. Recién a mediados de 2020, la artista visitó la mesa, pero en esa ocasión quien la recibió fue Juana Viale.