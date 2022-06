Compartir

Al transitar diariamente por nuestras calles, uno podría concluir que muchos y muchas lo hacen con un interrogantes a resolver :¿Mis bujes o tu vida? de acuerdo a los últimos resultados pareciera que la respuesta se direcciona a favor de los bujes. En estos últimos días perdimos a una joven profesional a causa de un incidente vial, en mí opinión; esto es un problema que la sociedad en general debe tener cómo tema de preocupación y reflexión en cuanto a nuestro actuar cotidiano en la vía pública.

Se transita con exceso de velocidad, no se respetan los semáforos y otras reglas de tránsitos, tampoco las condiciones de los vehículos, y los lugares no permitidos para el estacionamiento y demás. Los vehículos de gran porte a veces uno puede observar por su aspecto que no están en condiciones de transitar por la ciudad y aún así lo hacen .

¿A dónde vamos tan apurados? ¿Se hace tarde para el tereré?, ¿Almorzar y disfrutar de la siesta cotidiana? O todas, todos y todes: ¿tenemos una urgencia en el mismo horario? Y demás cuestiones a resolver?

Considero que lo que está sucediendo con todas y todos, es que salimos al filo del horario de entrada de la escuela, del colegio, del trabajo y otras obligaciones, que debemos recuperar la cultura de los diez minutos antes del horario de entrada en nuestro puesto de obligación diaria.

Yo el irresponsable, salía de mi domicilio temporario (Napoleón y Mitre )diez minutos antes del horario de entrada, para llegar a mí puesto de trabajo (J.D Perón), se podrán imaginar la velocidad que utilizaba para lograr mí objetivo. En aquél tiempo el tránsito era mínimo -no hay excusas que puedan ocultar mi gran error en esas épocas- .

Hoy en día por nuestra ciudad circulan más de ochenta mil moto vehículo, autos, camiones y demás, la ciudad cómo así tambien la provincia en general, creció y sigue por esta vía.

Mis propuestas a los fines de una solución a la problemática es la siguiente:

1_Respetar las reglas de tránsito.

2_ partir media hora antes del horario de llegada al lugar de destino (vinculada al lugar de partida).

3_ las autoridades municipales deberían evitar en horarios picos el desplazamiento de vehículos de gran porte por los lugares de mayor tránsito (repartidores, recolectores, y demás) la lentitud en su desplazamiento entorpecen el tránsito.

4_ la y el conductor deberían priorizar la vida propia como la del transeúnte y demás animales (la mayoría de los gatos asesinados en la vía pública son de color negro-desarmar la superstición) antes que los bujes de sus vehículos (ver actitud de las y los conductores en arterias con baches o alturas que perjudican su tren delantero).

5_ todos los vehículos deben estar en condiciones para transitar.

Los bujes jamás pueden poner en riesgo la vida ajena ni la propia, en la avenida Maradona hay dos imperfecciones en el pavimento, las y los conductores en su mayoría evitan esa imperfección rozando con el o la que transita por la mano contraria (Avenida de doble mano en una porción de la misma). Pone en riesgo el tren delantero antes que tu vida o la de los demás, gracias, feliz día del Padre a todos, un abrazo.

Juan Ramón Lezcano

Partido Nuevo Encuentro

