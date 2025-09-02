Misión Laishi celebra la entrega de viviendas y obras de pavimentación con fondos provinciales

José Lezcano, intendente de la localidad, resaltó el compromiso del gobierno provincial en un contexto de paralización de la obra pública a nivel nacional.

En un momento de incertidumbre económica y de freno a la obra pública por parte del gobierno nacional, la localidad de Misión Laishi, en la provincia de Formosa, celebró la inauguración de una serie de obras que representan un significativo avance para la comunidad. El gobernador de la provincia, en una maratónica jornada de recorridas e inauguraciones por el interior, visitó la localidad para concretar la entrega de 20 viviendas y el corte simbólico de parte del pavimento de las calles.

Estas acciones fueron posibles gracias a la utilización de «fondos del tesoro provincial», según lo confirmó en una entrevista radial para el programa «Exprés En Radio FM VLU 88.5» el intendente de Misión Laishi, José Lezcano. La entrevista se centró en la importancia de estas obras en el contexto actual y en los desafíos que enfrenta la gestión municipal.

Inauguración de viviendas y obras de pavimentación

Lezcano expresó la «alegría» y el «orgullo» de su gestión al poder concretar la entrega de estas viviendas, un proyecto que se venía gestando desde hace varios años. «Recibir la presencia del gobernador en cada localidad, ya sabemos que es para es para bien, siempre trae cosas buenas. Es importante para la población», afirmó el intendente. Destacó que las obras se realizaron con fondos provinciales debido a que la «obra pública se ha paralizado totalmente» a nivel nacional.

Las viviendas, que forman parte de un plan más amplio, se encontraban en diferentes etapas de avance. Lezcano explicó que algunas de ellas tenían un «80% de ejecución» y otras un «60%». La decisión del gobierno provincial de «hacerse cargo de la finalización de estas viviendas» fue una gran oportunidad para la localidad, que ahora puede celebrar que el «sueño de la casa propia para 20 familias se hizo realidad». Además de la entrega de viviendas, la jornada incluyó la inauguración de obras de pavimentación. Lezcano confirmó que se inauguró una parte de las cuadras pavimentadas, con «el compromiso y la autorización para la continuidad del mismo».

Desafíos en la gestión de recursos y la coparticipación

El intendente también se refirió a los desafíos que enfrenta su gestión en un contexto de incertidumbre económica y de reducción de fondos nacionales. Reconoció que la «coparticipación se redujo de manera considerable» y que la actividad económica en general ha bajado, lo que repercute directamente en los municipios.

Ante esta situación, Lezcano destacó la importancia de saber «administrar» los recursos para poder «llegar a fin de mes» y cumplir con las obligaciones, como el pago de salarios y la prestación de servicios básicos. Resaltó la ventaja de trabajar «en manera conjunta con el Consejo Deliberante « para llevar adelante obras con fondos municipales. «Hoy tenemos una ventaja enorme que es la que trabajamos en manera conjunta con el Consejo Deliberante , el presidente del Consejo deliberante, estamos codo a codo trabajando», aseguró.

Lezcano concluyó la entrevista reafirmando el compromiso de su gestión de seguir trabajando por el bienestar de los habitantes de Misión Laishi. La entrega de estas viviendas y la continuidad de las obras de pavimentación son un claro ejemplo de la importancia de la planificación y la gestión conjunta para hacer frente a los desafíos que se presentan. La localidad celebra un logro que, en un contexto difícil, se erige como un símbolo de esperanza y progreso para sus habitantes.