Misiones: balearon a un ex intendente que está grave y mataron a su esposa

Una mujer murió y su esposo, ex intendente de la localidad misionera de Santiago de Liniers, fue internado en grave estado tras ser encontrados baleados en su casa de esa localidad del centro-norte de la provincia de Misiones.

Faustina Antúnez, de 59 años y madre del actual jefe comunal de esa localidad, murió cuando era ingresada al hospital de Eldorado, mientras que el ex intendente Arnoldo Schoenfisch fue asistido en el lugar y luego derivado a un centro asistencial de la ciudad de Posadas.

El ex intendente, según informó un jefe policial, sufrió una herida de bala en la sien derecha con orificios de entrada y salida.

Si bien en un principio las sospechas apuntaban a un robo, en las últimas horas crecía en los investigadores la hipótesis de que el caso sería un femicidio seguido de suicidio.

El incidente se registró alrededor de las 4:00 en un domicilio situado en la zona del kilómetro 36, de esa localidad aledaña a Eldorado. Vecinos del lugar escucharon gritos y cuando ingresaron a la casa encontraron a los integrantes del matrimonio gravemente heridos a balazos, indicaron medios locales y fuentes policiales.

La Policía halló un arma de fuego en una de las habitaciones de la casa en la que ocurrió el hecho, situada en una zona rural, en la que no habría accesos forzados.

Según allegados a la familia, el matrimonio venía teniendo algunas disputas a causa de un segundo hijo de la mujer.

Faustina Antúnez, quien a su vez se había desempeñado como secretaria de Gobierno de la comuna, era madre de Miguel Ángel Zsumkoski, actual intendente de Santiago de Liniers, quien asumió el cargo tras dos períodos de Schoenfisch. En 2011, cuando comenzó su primera intendencia, el hombre había ganado trascendencia en los medios locales por haber llegado a la jefatura comunal desde la ocupación de carnicero.