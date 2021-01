Misiones: detuvieron a una pareja acusada de asesinar y enterrar a su bebé

Compartir

Una mujer que permanecía detenida desde el último viernes por un robo en jurisdicción misionera de General Alvear, en la provincia de Misiones, terminó señalando ayer el lugar exacto donde estaba sepultado el cadáver de su bebé, en una zona de malezas sobre la cuenca del arroyo El Barrero, localidad de San Martín.

La mujer fue identificada como Micaela Karina D.S. (23), quien por orden del Juzgado de Instrucción Uno de Oberá continuará detenida en la Seccional Segunda.

En tanto, entrada la tarde de ayer también fue capturado Oscar Héctor D. S. (32), el padre del bebé y a quien la propia mujer apuntó como el autor material del homicidio.

El cadáver fue trasladado a la morgue judicial de Posadas para la autopsia de rigor, aunque fuentes del caso especularon que el asesinato se habría perpetrado entre el jueves y viernes de la semana pasada.

De todas formas, aclararon que el examen forense permitirá confirmar la data y causa de muerte. Preventivamente, el expediente fue caratulado como homicidio calificado por el vínculo.

Desde la Unidad Regional II de Policía de Misiones reconocieron que hasta el lunes no tenían sospechas ni existía denuncia sobre la desaparición del pequeño, de lo que tomaron conocimiento por publicaciones en las redes sociales.

Lo primero que averiguaron fue que la madre estaba detenida en averiguación de un robo ocurrido en General Alvear, pero se desconocía el paradero del menor y de su padre.

En consecuencia, indagaron a la madre y ésta se quebró, al punto que terminó reconociendo que el bebé estaba muerto y hasta precisó el lugar exacto donde fue sepultado.

La mujer acompañó a la Policía hasta el lugar, situado en jurisdicción de San Martín, límite con Alvear, donde alrededor de las 17 de la víspera dieron con los restos de la criatura.

En el lugar, Micaela Karina D.S. acusó del homicidio a su concubino, tras lo cual el juzgado interviniente ordenó que la mujer continúe detenida y libró orden de captura para Oscar Héctor D. S., quien fue apresado más tarde.

La pareja residía en un humilde asentamiento, mientras que el implicado tendría un amplio prontuario por delitos contra la propiedad.

En tal sentido, las investigaciones en marcha los sitúan a ambos y al menos a un cómplice como autores de una seguidilla de robos perpetrados en las últimas semanas en la zona rural de Alvear.

Alertan que la mujer podría ser “una víctima”

El diario El Territorio entrevistó a Agostina N., quien el pasado viernes alertó a la comisaría de Alvear sobre la presencia de Micaela Karina D. S. en su chacra. Contó que la joven le pidió ayuda porque su concubino la maltrataba a ella y a su bebé, aunque la criatura ya no estaba con ellos.

“Llegaron a mi casa y me preguntaron cómo tenían que hacer para ir a Santa Ana. Andaban a pie y me pidieron agua. Todavía les dije que si estaban perdidos le podía decir a la Policía que los ayuden, pero él me dijo que no. Cuando le di agua a la chica vi que tenía una herida en la mano derecha, ella se acercó y me pidió que llame a la Policía, y ahí él salió corriendo”, detalló la testigo.

En ese momento la dueña de casa se dio cuenta que de algo andaba mal. Luego la joven le dijo que “tenía un bebé que le entregó a una mujer que perdió el suyo; pero después se largó a llorar y me dijo que esa herida que tenía en la mano no era para ella, que era un machetazo del marido para para su bebé. Ahí sentí un escalofrío”.

“Para mí, ella es una víctima del tipo. Me impresionaron las ampollas que tenía en el pie. Y le dije a la Policía que le chorreaba leche de los pechos. O sea que le daba de mamar. No puedo creer lo que pasó con ese inocente”, dijo Agostina N., testigo, al diario misionero.

