Misiones: en Iguazú autorizan la práctica de básquet

Compartir

Linkedin Print

La localidad del norte misionero se transformó ayer en la primera en dar en visto bueno al protocolo aprobado por la provincia. Así el club Cataratas Básquet comenzará con sus entrenamientos el próximo lunes.

“El primer paso ya lo dimos y estoy agradecido a Dios y muy feliz por este regreso, ya que fueron días difíciles en lo personal y en lo deportivo”, destacó el entrenador y jugador del equipo, Lucas Misetich.

Finalmente Puerto Iguazú se convirtió ayer en el primer municipio en reglamentar el protocolo aprobado por la provincia para la prácticas de básquet, documento que lo habíamos anticipado desde Misiones Básket. La noticia se conoció luego de reuniones que llevaron a cabo entrenadores y dirigentes del club Cataratas Básquet con funcionarios de la comuna del norte de la provincia.

Tras pulir detalles la entidad confirmó que el próximo lunes comenzará con sus entrenamientos respetando estrictos controles y cuidados en el contexto de emergencia sanitaria y epidemiológica.

“Estos días con la posibilidad del regreso me puse a trabajar junto a la secretaria del club, Alejandra Ferreyra, quien me acompañó desde el primer día junto al presidente Ramiro Bareiro, y los dirigentes Nehuén Vega, Claudia Amicone, Marcelo Carrasco, Maria Molina, Clara Aguirre y las mamás de la comisión. Todos nos pusimos en campaña de armar el protocolo buscando el regreso pero con mucha responsabilidad y los cuidados necesarios para cuidar nuestra salud y de cada chico”, contó uno de los entrenadores del Cataratas Básquet, Lucas Misetich.

Y siguió: “Ayer logramos reactivar el básquet en Iguazú y así el Cataratas Básquet comienza nuevamente a entrenar con muchas medidas de prevención y turnos de cuatro jugadores. Cada uno tiene un horario de ingreso y de salida con un sector designado en la cancha y con la distancia necesaria para cuidarnos del covid-19”.

En relación a cómo vivieron la etapa de cuarentena estricta con prácticas desde las casas, Misetich, también jugador del club “naranja”, comentó que “fueron días muy duros, donde buscamos mantener a los chicos con la pasión, a través de muchas herramientas, enviando videos de trabajos con pelota, físicos y haciendo charlas por la plataforma zoom. Después agregamos entrenamientos, pero es difícil porque muchos por cuestiones de tareas o por señal no podían ingresar, pero continué firme y activo todos los días haciendo saber que los chicos seguían de alguna manera”.

“Con mucha responsabilidad vamos a seguir logrando más permisos. El primer paso ya lo dimos y estoy agradecido a Dios y muy feliz por este regreso, ya que fueron unos días difíciles en lo personal y en lo deportivo”, concluyó.

Cabe destacar que varios clubes de la provincia han presentado en los diferentes municipios sus protocolos adaptados a las normativas de la provincia y esperan su respuesta en las próximas horas.