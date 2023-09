Misiones: la Aduana confiscó 96 sobres de «la miel del amor», un estimulante sexual prohibido

A pesar de que se presentaba como “100% natural” contenía Sildenafil, principio activo del viagra, y Tadalafil, un fármaco utilizado para tratar la disfunción eréctil; ambos pueden generar graves problemas de salud en pacientes cardíacos

La Aduana confiscó este sábado 96 sobres de un estimulante sexual prohibido por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat), conocido como “la miel del amor”, en el Puente Internacional que une a la capital misionera de Posadas con Encarnación, Paraguay. A pesar de que se presentaba como “100% natural”, el estimulante contenía Sildenafil, principio activo del viagra, y Tadalafil, un fármaco utilizado para tratar la disfunción eréctil; ambos pueden generar graves problemas de salud en pacientes cardíacos.

Según informó la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), tras la llegada de un micro interurbano comenzaron los controles de rutina. Primero bajaron los pasajeros a los que se les hicieron las preguntas habituales y luego el personal de la Aduana inspeccionó el vehículo. Fue en ese momento que los agentes encontraron los sobres del estimulante, que estaban escondidos abajo de uno de los asientos del colectivo.

Los productos, de marca Vip-Honey, eran de industria y procedencia extranjera y no tenían los avales aduaneros correspondientes. La “miel del amor” se hizo popular entre los más jóvenes y se vende a $3.000 cada unidad de 15 gramos. Lo incautado, por consiguiente, equivale a 1,5kg de mercadería con un valor de $288.000. En base a la cantidad, los agentes infirieron que el contrabando tenía fines de comerciar el producto en el país, el cual está prohibido sin la autorización de la Anmat, que no lo reconoce como medicamento.

Entraron de contrabando más de US$10.000 falsos desde Perú

Este martes, en un control de rutina sobre paquetería remitida por vía postal desde distintas partes del mundo, a los agentes de la Aduana de la sede central del Correo Argentino les llamó poderosamente la atención que el sobre que tenían entre sus manos dijera que contenía “documentos” cuando, evidentemente, lo que había dentro era otras cosa. Esperaron a que la destinataria de la encomienda, procedente de Perú, se presentara en el sede central operativa, de Ezeiza, y se abrió el paquete delante de ella. En efecto, no había “documentos”: el sobre contenía 103 billetes de 100 dólares “cara grande”.

Pero no fue la única cuestión singular del caso. Según informaron fuentes de la Aduana, los agentes determinaron que los billetes eran apócrifos. Ya no se trataba de un simple contrabando de divisas, sino de un delito más complejo.

Tomó intervención el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°9, que ordenó el secuestro de los dólares falsos y la notificación del inicio de la causa y de la imputación a la mujer que se presentó a retirar el paquete, a la que se impuso, además, la prohibición de salida del país. Como no tenía antecedentes penales y contaba con domicilio registrado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no se le impuso otra restricción a su libertad ambulatoria.

