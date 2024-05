Misiones: se reanudó el diálogo y habría una mejora salarial para evitar una escalada del conflicto

Efectivos en actividad y retirados de la Policía de Misiones amanecieron este domingo frente a la División Comando Radioeléctrico I para iniciar el tercer día de reclamo salarial, en medio de una creciente tensión por la posibilidad de un operativo de desalojo dispuesto por el comité de crisis conformado entre el gobierno misionero y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

“El juez penal (Ricardo Balor) ha ordenado la restitución de los bienes del Estado y el despeje de este sector donde está protestando este pequeño grupo de retirados y policías activos”, afirmó ayer el ministro de Gobierno, Marcelo Pérez, tras el primer encuentro del comité de crisis.

Según informó La Voz de Misiones, los manifestantes prepararon el terreno para un posible choque con las fuerzas federales y formaron dos especies de barricadas en las esquinas de avenidas Uruguay y Trincheras de San José, como así también dos cuadras más abajo, en Uruguay y Félix Aguirre. En medio de la tensión por la llegada de miembros de Gendarmería Nacional, uno de los manifestantes expresó que “acá hay familia policial, hay chicos y hay gente que viene a apoyar a sus padres y ahí están los agresivos”, señaló hacia el cordón de los uniformados.

En ambas intersecciones colocaron cubiertas encendidas y cruzaron móviles policiales para impedir la llegada hasta el núcleo de la manifestación, que se concentra frente al Comando ubicado en Uruguay y Félix Bogado. “Le pido a la señora Bullrich que interceda en esto, nosotros somos policías y tenemos hambre, tenemos un sueldo miserable”, expresó con indignación uno de los manifestantes en declaraciones a C5N. “Esto es desesperante porque no tengo para comprar carne, tenés que tener vergüenza para hacer lo que están haciendo”, le reclamó una mujer, mientras se agarraba la cabeza entre lágrimas, de cara al cordón del policial escudado mientras otro hombre agregó: “Vengan a acompañar si peleamos por los mismos sueldos”. “Queremos un sueldo digno para todos Infantería”, le reclamó otra mujer a las fuerzas de seguridad apostadas en la zona.

Luego de estos momentos de tensión, pasadas las 10.30, uno de los voceros de los manifestantes, Germán Palavecino, informó que se retomó el diálogo con las autoridades y que el gobernador provincial se comprometió a recomponer los sueldos y dejar sin efectos las denuncias (por sedición y/o sanciones) en contra del personal que realiza la protesta.

“Relacionado a nuestra reunión, donde visibilizamos nuestra necesidad, y expresamos fervientemente el grito de auxilio de este sector, de que necesitamos recomponer el sueldo policial para salir de esta situación de hambre, necesidad extrema, el jefe de policía nos adelantan que no está coartado este derecho, y nos adelantó que el propio gobernador quiero hacer el anuncio de recomposición salarial”, sostuvo.

“Reunirnos y expresar las necesidades no puede configurar un delito, una falta; estas cuestiones se va a ir resolviendo, de manera inmediata y a la brevedad”, amplió.

La intervención del gobierno nacional

En medio de la escalada del conflicto, ayer se resolvió instrumentar un comité de crisis para destrabar las diferentes protestas que lleva adelante la policía.

El comité es presidido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el gobernador misionero, Hugo Passalacqua. Lo integran efectivos de la Gendarmería Nacional, la Policía Federal, la Prefectura Naval, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal. Funcionará “hasta tanto cese la situación que le dio origen y se reestablezca la seguridad en la provincia”, según se informó.