Misterio en Francia por la muerte de la leyenda del rugby Christophe Dominici

El rugby está de luto. El ex jugador internacional francés Christophe Dominici, figura emblemática de finales de los 90 y principios de este siglo, apareció muerto en un parque a las afueras de París, según confirmó su antiguo club, el Stade Français.

El cuerpo del ex deportista fue hallado en un parque de la ciudad de Saint-Cloud, al oeste de la capital europea. Dominici, referente del Toulon, su ciudad natal, entre 1993 y 1997, firmó sus mejores años como jugador en el Stade Français, el club parisino, en el que militó entre 1997 y 2008 y con el que levantó cinco campeonatos nacionales.

Convocado para su selección en 67 ocasiones, dotado de gran fuerza y talento, su pequeña estatura para el rugby lo convirtió en uno de los jugadores más queridos por el público.

Figura mediática, su rostro aparecía habitualmente en la televisión francesa, aunque en los últimos meses había desaparecido después de que fracasara un proyecto suyo para encabezar la llegada de inversores de los Emiratos Árabes Unidos al club de Bezieres.

Las primeras hipótesis plantean que el ex rugbier, de 48 años, subió al techo de un edificio en horas de la tarde antes de saltar, según precisó una fuente policial. Su misterioso deceso acaparó la atención de la fiscalía de Nanterre, que confirmó la muerte del jugador, y el informe oficial revela que un testigo habría visto al ex jugador caer desde una altura aproximada de diez metros.

En este sentido, una investigación para conocer las causas de la muerte fue abierta en la fiscalía de Nanterre.

Christophe Dominici, que se desempeñaba como wing, fue cinco veces campeón de Francia con el Stade Français y había sido finalista del Mundial en 1999 con el combinado galo, teniendo un papel importante en la histórica victoria contra Nueva Zelanda en semifinales.

Luego apareció en la Copa del Mundo de 2003, donde su equipo cayó en semifinales ante los eventuales ganadores de Inglaterra.

Habiendo hecho su debut en 1997, Dominici detuvo su carrera internacional luego de la derrota de su equipo ante Los Pumas en el partido por la medalla de bronce en el torneo de 2007, celebrado en Francia.

