Misterio en Villa Luro: hallaron a una mujer y a su hija muertas en su casa e investigan si fueron asesinadas

La sospecha de una vecina fue clave para el hallazgo de los cuerpos de dos mujeres en una casa del barrio porteño de Villa Luro. Las víctimas, madre e hija de 74 y 40 años, respectivamente, fueron encontradas en una de las habitaciones de la vivienda. Investigan si fueron asesinadas.

“La puerta de ingreso no presentaba signos de violencia”, explicaron las fuentes del caso a Infobae.

Todo se descubrió este jueves al mediodía, cuando ingresó un llamado al 911 de una mujer que afirmaba no ver a su vecina desde hacía unos días.

Ante esto, personal policial arribó al lugar y, tras consultar a la Fiscalía Nacional Criminal y Correccional N°3, se habilitó el ingreso por la fuerza al domicilio.

En el interior de la vivienda se encontraron los cuerpos de las dos mujeres muertas en una habitación. Ante esto, se convocó a Unidad Criminalística de la Policía de la Ciudad y se iniciaron actuaciones por averiguación de homicidio.

Por lo pronto, además de las pericias en el interior de la vivienda de rastros y huellas, los investigadores analizan también las cámaras de seguridad de la zona públicas y privadas.