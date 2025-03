Misterio por el hallazgo del cuerpo de un hombre en la orilla del puerto de Buenos Aires

El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado en la mañana de este sábado en el Río de la Plata, en la zona del puerto de Buenos Aires. El hallazgo fue reportado por la Prefectura Naval Argentina (PNA) y por personal de la Comisaría Vecinal 2A de la Policía de la Ciudad, que acudieron al lugar tras un aviso de la Administración General de Puertos (AGP).

Según fuentes de Prefectura, el aviso se recibió alrededor de las 10:50, cuando el personal de cámaras de la AGP informó sobre la presencia de un cuerpo en la orilla de la dársena “F”. Al arribar a la escena, los efectivos constataron que los restos correspondían a un hombre mayor de edad, que no poseía signos vitales y presentaba un avanzado estado de descomposición.

A simple vista, el cadáver mostraba posibles signos de violencia, con heridas punzocortantes. El hombre vestía un pantalón de jeans y estaba con el torso desnudo. No llevaba consigo documentación ni elementos que permitieran identificarlo, agregaron las autoridades a Infobae.

El hallazgo ocurrió en una zona próxima a Costa Salguero, donde funcionan boliches y otros establecimientos nocturnos. Según la primera hipótesis de los investigadores, el cuerpo podría haber sido arrastrado por la marea y por la baja del río hacia la orilla.

El caso quedó en manos de un juzgado de turno, que deberá determinar las causas de la muerte e intentar establecer la identidad de la víctima. Personal de la Prefectura Naval continuaba trabajando esta tarde en el lugar para recabar más información y esclarecer el hecho.

El hallazgo de este sábado se suma a otros casos similares ocurridos en los últimos meses en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. El 5 de diciembre pasado, bomberos voluntarios de Lanús Oeste también encontraron el cadáver de un hombre flotando en el Riachuelo bajo el Puente Ezequiel Demonty, conocido popularmente como Puente Alsina. La identidad de la víctima no fue determinada y la investigación quedó a cargo de la justicia porteña.

El 24 de diciembre, otro cuerpo fue encontrado en el Riachuelo, esta vez bajo el Puente Pueyrredón. Se trataba de un hombre de entre 35 y 40 años, que habría saltado desde la Avenida Don Pedro de Mendoza, en el barrio de La Boca. Prefectura Naval, bomberos, la Policía de la Ciudad y el SAME participaron en el operativo de recuperación.

Más cerca en el tiempo, el 1 de marzo, bomberos de la Ciudad encontraron el cuerpo de una mujer de 60 años flotando en el Río de la Plata, en las inmediaciones del casino flotante de Puerto Madero. Sus familiares la buscaban desde el viernes anterior. La víctima presentaba un avanzado estado de descomposición, y la fiscal Valeria Finocchiaro ordenó las actuaciones correspondientes para determinar la causa de la muerte.

El caso más reciente ocurrió durante el mediodía del 11 de marzo, cuando se halló el cadáver de un hombre flotando también en las aguas del Riachuelo, entre dos pilares del Puente Alsina que se ubica en el límite entre el barrio porteño de Nueva Pompeya y la localidad bonaerense de Valentín Alsina. El cuerpo, en avanzado estado de descomposición, fue extraído del agua por el Grupo Especial de Rescate (GER) de la Ciudad, mientras efectivos de la Comisaría 4B de la Policía porteña y la Unidad Criminalística intervinieron en el operativo.