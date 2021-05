Misterioso mensaje de Luciana Salazar al ver el último capítulo de la serie de Luis Miguel

Compartir

Linkedin Print Whatsapp

Desde que el 18 de abril la segunda temporada de la serie de Luis Miguel se estrenó en Netflix, son muchas las repercusiones que generó en las redes sociales. Sin estar ajena a este fenómeno, Luciana Salazar sorprendió a sus seguidores con un enigmático tweet.

“Ja, ja, ja… viendo el episodio 5 de la segunda temporada de Luismi y vocaliza con el ruido de la moto, me trajo un lindo recuerdo”, escribió, y de inmediato recibió numerosos comentarios en los que la gente pedía que se explaye al respecto, aunque por ahora la modelo no dio más detalles.

El tweet no pasó desapercibido debido a que en reiteradas oportunidades la mamá de Matilda había hablado sobre cómo conoció al cantante mexicano. “Fue una cena que hizo Marley, éramos varias, éramos un grupo grande, estaban los músicos, estaba él, estábamos todos. Me acuerdo que hubo una charla antes porque él estaba en el Conrad, terminando de hacer un recital. Él estaba en Uruguay, nosotros estábamos en Buenos Aires, y antes de juntarnos nos juntamos todas, que fuimos todos juntos, con Marley, y me acuerdo que todas empezaron a decir ‘bueno, ¿a vos te gusta?, ¿a vos te gusta?’, y yo fui la única que dije sí, a mí realmente me gustaría, a todas las demás supuestamente no les gustaba. Llegó Luis Miguel y todas encima de él y yo la única que estaba atrás”, recordó ella en 2018 en Cortá por Lozano, por Telefe.

En aquella ocasión, también había agregado: “Es muy anfitrión, le encanta hablar con todo el mundo, le dedicó tiempo a todo el mundo, se sentaba, te charlaba. De él no te habla, le gusta saber más de vos, de tu vida, cómo la están pasando. No nació en México pero es como si fuera mexicano, y viste que el mexicano tiene como esa cosa de caballero, es muy atento. Quiere que la pases increíble, manda a pedir todo lo que te gusta. Éramos muchos, era mucha gente. Fue lindo conocerlo, yo quedé con una buena relación con él y nada”, había señalado entre risas y dejando lugar a la duda sobe si pasó algo más. “¿Esa buena relación fue solo acá, o viajaste alguna vez, o algo?”, le preguntaron. “Mejor no hablemos. Esas cosas no se cuentan”, respondió ella.

En el plano laboral, Luciana está abocada a su próxima participación en La Academia de Showmatch, certamen que debutará el próximo 18 de mayo en la pantalla de El Trece. Sin embargo, desde hace ya varias semanas es protagonista de un escándalo mediático con Martín Redrado, su ex pareja. De hecho, este sábado tuvo duras palabras al respecto en diálogo con Catalina Dlugi, en el ciclo Agarrate Catalina que se emite desde La Once Diez. “La única víctima soy yo. Me parece siniestra la situación, pero mas allá de eso, tengo testigos fundamentales. Ir a juicio es una demostración para que puedan salir a la luz cosas tapadas. Me viene perfecto… Por eso no quise conciliar. Además, contrademandé”, detalló. Y amplió: “En lo penal hay una querella que no nos llegó, pero a eso también va a haber una respuesta”.

Entonces apuntó: “Pasaron cosas que no las voy a decir. Pero hay algo terrible… Él queda expuesto. Está rozando el delito. Todo eso me sigue favoreciendo. Hace una semana pasó…”. Y definió como “fundamental” la presencia de Redrado nuevamente en Argentina, después de algunos meses en Miami.

Compartir

Linkedin Print Whatsapp