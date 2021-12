Mitre de Santiago del Estero será la sede de la final entre For Ever y El Albo

Compartir

Se confirmó que El Negro y Gimnasia y Tiro jugarán la gran final por el ascenso en la cancha de Mitre de Santiago del Estero. Será el domingo a las 18. El «Negro» vuelve al lugar en donde jugó las semifinales.

Se definió el escenario para la final del Reducido del Federal “A” entre For Ever y Gimnasia y Tiro de Salta. Será el estadio “Doctores José y Antonio Castiglione” de Mitre de Santiago del Estero. Así lo dio a conocer el Consejo Federal. La finalísima será este domingo a las 18 horas.

De esta manera, el equipo chaqueño volverá al mismo estadio donde eliminó a Racing de Córdoba por penales para acceder al partido final el fin de semana pasado. Pero ahora se medirá ante el “albo” salteño, que viene de ganar en la otra semifinal por 2 a 1 a Central Norte.

El ganador de la final logrará el ascenso a la Primera Nacional y le dará una plaza a Chaco o Salta, que hoy no tienen representantes en la segunda categoría del fútbol nacional. Al igual que en las instancias anteriores, en caso de igualdad en los 90 minutos la serie se definirá por penales.

Luego de un vaivén de opciones que se manejaron para la sede de dicha final, se eligió la cancha de Mitre nuevamente, que venía de albergar ya una de las semifinales entre chaqueños y cordobeses respectivamente. En principio se buscó jugar en el “Madre de Ciudades” de Santiago del Estero pero el estadio municipal no está disponible ya que tendrá la final de la Copa Argentina el miércoles 8 de diciembre.

Luego, se supo que Gimnasia quería jugar en la cancha de Instituto, pero como los cordobeses estaban haciendo el resembrado de su cancha no se podía jugar allí. For Ever propuso jugar en Sportivo Belgrano de San Francisco y parecía estar todo “ok”, aunque los salteños no querían porque tenían que recorrer casi 300 Km. más. Así, el Consejo federal “bajó el martillo” cerca de las 14 horas de este martes y confirmó la cancha de Mitre, que tiene capacidad para 21.000 personas.

Ahora el Consejo Federal llevará una reunión técnica informativa con los representantes del ente máximo del fútbol del interior y los presidentes o delegados de cada club para acordar temas organizativos (alojamiento, traslados, aforos, entradas, prensa, etc.). Así quedará delimitado cuántas entradas tendrá cada club.

For Ever llevó 3000 personas ante Racing en el mismo estadio y se estima que para esta final habrá muchos más hinchas chaqueños en el estadio “Doctores Castiglione” este domingo.

