MLS: partidazo de Gastón Giménez con gol y asistencia incluidos

Compartir

Linkedin Print

El volante argentino nacionalizado paraguayo, Gastón Giménez, quien se perdió el juego anterior del Chicago Fire por castigo disciplinario, regresó con un verdadero recital futbolístico que no pudo impedir la caída de su equipo ante el New England Revolution en la MLS.

El futbolista de la Selección Paraguaya fue elegido como la gran figura del partido, con una puntuación de 9.4; aportó una asistencia y un grito sagrado.

En el minuto 40, el colombiano Carlos Terán marcó el 1-1 transitorio a partir de una perfecta ejecución de Giménez desde el tiro de esquina.

En el segundo tiempo, Gastón se encargó de firmar el 2-2 parcial en el minuto 64. El volante pisó el área rival y la acomodó lejos de las chances del portero con un disparo colocado con su prodigiosa zurda.

Sin embargo, un tanto de Gil en el minuto 91, determinó la caída del Chicago Fire en su casa, el estadio Soldier Field.

Según los datos de Sofascore, Gastón Giménez tuvo una noche soberbia con una puntuación de 9.4. Además del gol y la asistencia, el albirrojo tuvo un 93% de efectividad con sus pases, ganó 8 de los 13 duelos que tuvo y generó “dos grandes chances”.

El volante de 30 años dejó atrás el castigo que recibió de parte del club, por “violar las reglas del equipo”, y dejó en claro que es una pieza clave en el Chicago Fire.

Lo malo de la situación, además de la derrota, es que el Chicago Fire está en la decimosegunda posición de la Conferencia Este, con 23 puntos, cada vez más lejos de la zona de playoffs. Su rival, el New England Revolution, es el líder de la zona con 59 unidades.

Compartir

Linkedin Print