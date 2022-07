Modelo, influencer y de novia con un futbolista: quién es Aldana Masset, la nueva cantante de Agapornis

Compartir

“Bienvenida a la familia Agapornis. Queríamos compartir esta linda noticia que nos pone muy contentos”, escribieron hace algunos días desde la cuenta oficial de la banda de cumbia para darle la bienvenida a Aldana Masset, la influencer que le pondrá voz a cada una de sus canciones. Es que tras la salida de Melina Lezcano, a principios de julio, todas las miradas estaban puestas en quién sería su sucesora.

La joven de 23 años nació en Valle María, en la provincia de Entre Ríos, y soñó siempre con esta posibilidad. Seguidora de la banda, ahora el desafío será ganarse el corazón de los fanáticos del grupo, que están acostumbrados a la conducción de Lezcano en cada uno de los shows.

“¡Todavía sin poder creerlo! Toda mi vida soñándolo y por fin se hizo realidad”, escribió Aldana en su cuenta de Instagram. “Quiero agradecerles a los chicos de Agapornis por abrirme las puertas de esta hermosa familia, disfruto cada momento compartido. Gracias a ustedes por el apoyo de siempre y los mensajes que me están enviando. Se vienen cosas muy lindas. Vamos por todo”, anunció colmada de emoción.

Influencer, desde chica es una apasionada por el canto y el baile, dos características que hoy se volverán fundamentales para desempeñarse en su nuevo rol. En su canal de YouTube, sube desde hace varios años videos cantando y tocando la guitarra. “Canto desde que tengo memoria. También soy modelo. Con eso empecé a los 13, cuando hice mi primera campaña. En 2019 participé de Miss Universo Argentina e hice varias pruebas para ingresar a La Voz Argentina”, le confió a La Viola.

Aldana está de novia con Fausto Vera, jugador de fútbol que surgió del semillero de Argentinos Juniors y acaba de ser vendido al Corinthians. “Gracias por todo, siempre en mi corazón”, le dedicó el joven a la gente de el Bicho y ya se instaló en Brasil. El reto para la pareja será ahora, combinar sus compromisos laborales con el deseo de mantener su relación a la distancia.

Mientras tanto, la pareja se alienta en cada uno de sus proyectos y es común leer sus palabras cariñosas ante el crecimiento del otro. “Ah no, qué mujer, y cuando te escuchen cantar”, le puso en el anuncio de que ingresaba a la banda. La que también le escribió para darle la bienvenida fue Lezcano, quien respondió la publicación y le dio un consejo para el futuro “¡Disfrútalo muchísimo: divertite, bailá, cantá con todo tu corazón, que no hay sensación más hermosa! ¡Cuidámelos!”.

A comienzos de julio y desde su cuenta personal de Instagram, Melina compartió un video con un compilado de su inolvidable paso por la banda de cumbia platense y un comunicado con una emotiva despedida: “Hasta siempre Agapornis. Los amo amigos, feliz de haber vivido tantas cosas junto a ustedes Juan Cruz Costabel, Juan Pérsico, Juan Martín Garriaga, Agus Cairo, Santi Etchart, Joaquín Irigoyen y Lean Zingale”.

La cantante también le agradeció a los productores con los que trabajó y al equipo técnico por los momentos compartidos. Y una mención especial para el público, que la acompañó tanto en su carrera dentro de la banda como en sus actuaciones solistas y en su paso por el Bailando por un sueño. “Y a ustedes qué decirles, gracias por haber estado ahí siempre bailando, disfrutando y divirtiéndose con AGP. Espero seguir cruzándomelxs (sic) en todos mis proyectos”, les dedicó mientras disfruta de unas vacaciones antes de comenzar con esta nueva etapa de su vida.

