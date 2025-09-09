Modificación de Recorrido de la Línea L de Colectivos en Formosa

En una entrevista para el programa radial “Exprés En Radio” de FM VLU 88.5, el director de Transporte de la Municipalidad de Formosa, Fabián Olivera, habló sobre los recientes cambios en el recorrido de la línea L de colectivos. La modificación, que ya está en funcionamiento, busca mejorar la cobertura del servicio y optimizar la fluidez del tránsito en la ciudad.

En la entrevista, Olivera explicó que el cambio surge de una observación y de los reclamos de los propios vecinos. «Nosotros veníamos de viendo muy cerca cómo iba funcionando la L», afirmó el funcionario. La modificación principal consiste en la vuelta al centro de la ciudad. En lugar de regresar por la calle Salta, el colectivo ahora lo hará por la avenida Napoleón Uriburu.

Fabián Olivera destacó que este ajuste tiene como objetivo principal abarcar barrios que antes quedaban sin servicio de transporte público.

Impacto en los Barrios y la Cobertura del Servicio

Con esta modificación, la línea L ahora beneficia a barrios como Villa Santa Rosa, Villa Hermosa, que anteriormente quedaban «sin servicio de colectivo», según Olivera.

«Nosotros con eso logramos ahora cubrir toda la población de Uriburu con lo de Villa», señaló Olivera, subrayando que la L era una de las líneas que tenía un «servicio bastante poco» y que ahora ha mejorado su cobertura.

El director de Transporte también mencionó que este cambio, aunque pequeño en distancia, ya muestra resultados positivos. En vez de que los vecinos de estos barrios tuvieran que caminar hasta la calle Salta para tomar el colectivo, ahora lo tienen mucho más cerca. «Creo que es un cambio positivo. Hoy he recibido el mensaje que la frecuencia había mejorado, que bueno, agradeciendo el cambio, que es mucho más fácil para muchos vecinos», afirmó.

Fluidez en el Tránsito y el Problema del Estacionamiento

Otro de los beneficios de esta nueva ruta es la mejora en la fluidez del tránsito. «Creemos que puede abarcar mucho más los servicios de esos barrios y también mejora el tránsito porque la calle Salta venía bastante congestionada», explicó Olivera.

Sin embargo, el funcionario no dejó de lado un problema que impacta directamente en la frecuencia y el servicio: la falta de respeto de los conductores por las paradas de colectivos. «Es una lucha constante todos los días», confesó Olivera, agregando que «es increíble que el vecino no respeta las señalizaciones».

«Hoy en la mañana me manda un mensaje un chofer que era imposible estacionarse en la parada de la Belgrano y Sabra. Tenía que estacionar en doble fila y eso, obviamente, también trae problemas en la frecuencia», dijo, calificando la situación como «una locura».

Situación Económica y Posible Aumento del Boleto

En otro orden de cosas, Olivera se refirió a la situación económica del servicio, que se sostiene con la colaboración de la municipalidad. El boleto en Formosa sigue siendo «el boleto más barato en la región», un logro que se mantiene gracias a la asistencia con combustible por parte del municipio.

A pesar de los esfuerzos, el director reconoció que el aumento del gasoil hace difícil mantener el precio actual. «Vamos a ver hasta cuándo podemos aguantar porque viste que el gasoil está unos 600. Bueno, de hecho, YPF cargamos sin subsidio», sostuvo. Consultado sobre la posibilidad de un aumento, Olivera dijo que el intendente «sostiene el boleto más barato de la región sin subsidios» y que se reunirán para evaluar hasta cuándo es posible continuar de esta manera.

Los cambios en la línea L son un ejemplo de cómo la municipalidad busca adaptar y mejorar el servicio de transporte público en función de las necesidades de los usuarios y las dinámicas urbanas. Si bien el precio del boleto sigue siendo un tema de incertidumbre, el servicio se ha sostenido y las modificaciones, como la de la línea L, buscan hacerlo más eficiente y accesible para todos los vecinos.