Modificaron el Código Tributario para que exista un “mayor control” en el pago de los impuestos

Durante la sesión mixta de anoche, Diputados aprobó el proyecto de Ley para la modificación del artículo 53 de la Ley Impositiva de la Provincia de Formosa Nº 1590 y sus modificatorias; y el proyecto para promover la aprobación del acuerdo suscripto el 17 de diciembre de 2019, entre el Ejecutivo Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado “Consenso Fiscal 2019”, aprobado por ley nacional Nº 27.542. La medida contó con el acompañamiento del oficialismo mientras que los bloques opositores votaron en contra.

El diputado Jorge Román (FdV) fue el miembro informante del primer proyecto abordado, donde se planteó la modificación del Código Tributario. En este sentido, aseveró que “no se tocan las alícuotas de los distintos tributos que administra la Dirección, es más bien corrección de algunos mecanismos que permitan un sistema tributario más eficiente y moderno, que mejore el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes”.

Asimismo, negó que se trate de una modificación con sentido de “recaudar” sino que va desde el punto de vista de modernización del sistema. “El que está al día con sus impuestos puede estar tranquilo, porque con esta modificación hay un sentido más equitativo”, asintió.

Seguidamente, al hacer uso de la palabra, los legisladores expusieron sus posturas. En primera instancia, la diputada Alejandra Andraus del Bloque “Floro Bogado” no acompañó porque se trata de un proyecto que propone más “problemas” que soluciones.

A su turno, Enrique Ramírez del PRO también se mostró en contra porque “las personas que pagan ingresos brutos no pueden trabajar, no pueden cubrir sus costos” y “con esta decisión se ahogará más al contribuyente. Hoy esta decisión no está bien que se tome, no es que no quieren pagar, sino que ya no pueden, y ni siquiera llegan a fin de mes”.

“No entiendo el momento de pedir esta modificación. Estamos en una crisis en el sector privado debido a la pandemia. Evidentemente el gobierno entiende que este es el momento para apretar a los contribuyentes”, lanzó a su turno Osvaldo Zárate del FAF.

Expuso que el gobierno provincial “por un lado plantea una crisis, pero por otro aprieta del cuello. El Estado quiere plata y le va a sacar a los contribuyentes que permanentemente le ponen el lomo a la provincia”.

A su vez, Armando Cabrera (FpV) aseveró que “no hay aumento” sino que “nos estamos adyornando a una situación, porque el coronavirus vino para quedarse. Este proyecto es necesario, conveniente y oportuno”.

Por otro lado, el diputado opositor Ricardo Carbajal expuso que no es “oportuna” la legislación en cuestión. “Tenemos preocupaciones, nos parece que no es oportuna esta legislación, hay inconvenientes, en esa disputa entre el interés común y particular tenemos que ver cuáles son las consecuencias. Se afectará seriamente a muchas personas, no van a recaudar ni el 1% más por poner estas modificaciones”.

“No solo se afecta a la actividad privada sino también afecta a quienes dependen de ahí y a las cooperativas”, asintió dejando en claro que no acompañará.

La modificación

En el Artículo 1 del proyecto se pide que la incorporación en el inciso 21 del artículo 7 del Código Fiscal de la Provincia de Formosa el siguiente texto: “establecer categorías representativas de los distintos niveles de riesgo fiscal en las que se incluirán a los contribuyentes y /o responsables de todos los tributos que administre la Dirección, en función del grado de cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y materiales a su cargo. Los perfiles serán determinados en la forma y condiciones que establezca la Dirección por reglamentación, de acuerdo a parámetros objetivos que surjan de la información disponible en la base de datos del organismo fiscal.

Asimismo, en relación a las categorías representativas de mayor riesgo fiscal, la Dirección podrá establecer acciones de fiscalizaciones y control diferenciadas, fijación de alícuotas incrementadas de retención, percepción y/o recaudación, entre otras medidas”.

Por otro lado, en el artículo Nº2 se modifica el tercer párrafo del artículo 25 que quedó redactado de la siguiente manera: “no se podrá autorizar o efectuar pagos a proveedores de bienes, obras y /o servicios de la provincia de Formosa, de las Municipalidades y Comisiones de Fomento, si no se encuentra acreditada la inexistencia de deudas fiscales, mediante la correspondiente certificación expedida por la Dirección conforme la reglamentación que dicte al efecto”.