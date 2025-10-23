Módulo sobre tecnologías en la Escuela municipal de Turismo

Este jueves, los asistentes de la Escuela de Formación y Capacitación en Turismo de la comuna concurrieron a un nuevo módulo, en el que continuó desarrollándose la capacitación sobre utilización de nuevas tecnologías como herramientas para beneficiar al turismo local, aprovechando el uso que se les da en la actualidad.

Sebastián Lezcano, Especialista en Estrategia Digital y encargado la clase, comentó “hoy vimos todas las herramientas de las redes sociales, al igual de cómo funcionan estas nuevas formas de comunicación para explotar al máximo las actividades, experiencias y lugares para visitar. La idea es que ellos mismos promuevan y utilicen estas tecnologías para que el turista acceda a la información lo más rápido posible, pueda saber quiénes son los guías, como así también la historia y cultura de Formosa”, detalló.

“Hoy aprendimos a trabajar con el perfil de cada uno – agregó – a implementar su marca personal o su emprendimiento, y a su vez cómo se comunican desde otros rubros, como gastronomía, hotelería y agencias de turismo, y cómo desde nuestro celular, con dos o tres plataformas, podemos hacer lo mismo para que más personas lleguen a conocer nuestra ciudad”.

Dijo Lezcano para concluir, “hoy el mundo está saturado de información y redes sociales de uso global, y es bueno que sepamos que cada uno puede realizar su aporte desde allí, visibilizando la mayor cantidad de actividades posibles, que son muchas, en esta caso para atraer turistas a nuestra ciudad”.