Módulos habitacionales: familias que esperan respuestas se autoconvocaron en el Ministerio de la Comunidad

Compartir

Linkedin Print

Madres que reclaman módulos habitacionales se autoconvocaron para protestar en el Ministerio de la Comunidad que se encuentra totalmente vallado para evitar el avance de los manifestantes.

“Cada uno vino por su cuenta a reclamar, estamos cansadas de promesas porque llega el día de la verdad y nos quedamos sin respuestas”, dijo una de las mujeres que está en el lugar al Grupo de Medios TVO.

Seguidamente se diferenció del grupo de personas que cortan la ruta, dejando en claro que “vinimos cada uno por nuestro lado a reclamar de manera pacífica lo que nos corresponde por derecho”.

“Nosotros queremos respuestas, soluciones, no queremos que nos sigan mintiendo”, aseveró y dijo: “yo soy una persona con problemas de salud, vine y les mostré mi historia clínica , les imploré, pero se me ríen en la cara, eso no puede ser. Estoy inscrita desde el año 2016”.

Según explicó la misma, en el lugar hay unas 20 familias que pertenecen a diversos barrios y “tengo entendido que está viniendo más gente”.

“No esperamos encontrarnos con el vallado porque no somos delincuentes, nosotros venimos a reclamar lo que nos pertenece como derecho. Queremos un techo digno para nuestros hijos, vamos a quedarnos acá hasta que nos den una solución”, expuso.

Por otro lado, la mujer lanzó que hay personas que fueron adjudicadas con módulos siendo que “no cumplen con los requisitos”. “Hay gente con camionetas y autos de lujo que adquirieron módulos, y a nosotros que realmente necesitamos nos ignoran”, manifestó.

Vale decir que en la zona se siguen sumando personas, y que van ingresando al Ministerio para dialogar con las autoridades grupos de cinco.

“Hablamos con autoridades, pero la respuesta es la misma, que deben hacer un cruce de datos y en septiembre tendré respuestas. Estoy inscripta desde el 2019, tengo dos hijos, siempre me dicen lo mismo y ahora me informaron que en septiembre posiblemente me den el módulo espero que así sea pero tengo que esperar”, confío una de las mujeres que fue atendida en la reunión.

Compartir

Linkedin Print